Dólar: por qué sube y cómo es el nuevo rulo que se puede hacer con el blue

El MEP se disparó 1% y llegó a los $ 1600, mientras el blue siguió escalando $ 5 a $ 1605, con un oficial que sigue en $ 1575.

Más que el 1% puntual de suba del MEP, hoy en las mesas miran con mayor detenimiento el movimiento conjunto del mercado.

El mayorista quedó alrededor de $ 1552 y también apareció mayor demanda de cobertura en futuros: noviembre quedó cerca de $ 1566, diciembre en $ 1596, enero en $ 1626,5 y febrero en $ 1655.

La curva

La curva, por lo tanto, empieza a incorporar una depreciación algo mayor hacia adelante: diciembre está aproximadamente 3% por encima del spot, enero cerca de 5% y febrero alrededor de 6,6%.

“Eso muestra que aumentó la cautela y la demanda de cobertura, pero todavía no hablaría de un escenario de estrés. El mayorista lleva apenas 1,2% de suba en noviembre y acumula alrededor de 6,7% en el año, bastante por debajo de la inflación acumulada”, revela Maximiliano Ramírez, titular de Lambda Consultores.

La señal

A su criterio, la señal a mirar ahora es la persistencia: “Si durante las próximas ruedas continúa subiendo el MEP, los futuros siguen desplazándose hacia arriba y comienza a ampliarse la brecha, ahí sí podríamos estar frente a un cambio más significativo en las expectativas cambiarias. Hoy lo veo más como una señal amarilla para continuar de cerca”.

Desde Vector Investments hacen hincapié que el frente cambiario mantuvo señales mixtas: el BCRA adquirió u$s 33 millones, mientras las reservas brutas disminuyeron u$s 130 millones y los dólares financieros avanzaron alrededor de 0,5%. El volumen operado cayó con fuerza, lo que obliga a interpretar la acumulación diaria dentro de un mercado menos profundo.

Tasas

La persistencia de tasas elevadas y las mayores necesidades de financiamiento fiscal en Estados Unidos continúan incrementando el costo de capital para los mercados emergentes.

“La mayor competencia global por financiamiento vuelve más importante la diferenciación fiscal y externa de cada país. Argentina presenta superávit y compras del BCRA, pero todavía convive con una prima soberana superior a 850 puntos”, precisan.

El informe de Vector Investments señala que la estabilidad de la curva en pesos y la continuidad de las compras del BCRA funcionaron como factores de contención frente al retroceso de las acciones y los bonos soberanos.

Riesgo país

Hacia adelante, la evolución del riesgo país, las reservas y la sostenibilidad del resultado fiscal serán variables relevantes para evaluar el comportamiento de los activos argentinos.

“La síntesis es equilibrada: Argentina conserva anclas fiscal, cambiaria y monetaria, pero el mercado exige pruebas de sostenibilidad y recuperación de actividad”.

“La estabilización será más robusta si las compras de divisas ganan escala, el riesgo país revierte y el ajuste fiscal mejora su composición sin depender únicamente de la reducción real del gasto”.