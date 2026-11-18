La aplicación móvil de ARCA permite recuperar la clave fiscal con reconocimiento facial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la nueva escala de valores mensuales para los trabajadores autónomos desde noviembre de 2026, la cual entró en vigencia esta semana. Esta determina cuánto dinero debe abonar cada contribuyente al fisco según su actividad e ingresos.

La actualización de este mes es del 1,93% respecto de octubre. Así, el aporte de la categoría I subió de $ 78.271,56 a $ 79.782,20, mientras que el de la categoría V pasó de $ 344.390,34 a $ 351.037,07.

Autónomos: cuánto se paga en noviembre 2026

El sistema se actualiza de forma mensual siguiendo el índice de inflación. Por eso, conocer la escala exacta resulta fundamental para mantener los aportes jubilatorios al día y evitar deudas con el organismo recaudador.

Estos son los importes que publicó ARCA para las categorías mínimas de revista del régimen general.

Categoría Aporte mensual I $ 79.782,20 II $ 111.693,38 III $ 159.563,00 IV $ 255.300,69 V $ 351.037,07

ARCA oficializó los nuevos valores.

Actividades penosas o riesgosas (Categorías “Prima”)

Quienes realizan tareas que tienen un régimen jubilatorio diferencial pagan un monto levemente superior. Este grupo incluye a taxistas no propietarios, dueños de autos de alquiler y transportistas de carga unipersonales o socios de sociedades de hecho.

Categoría Aporte mensual I’ $ 87.261,78 II’ $ 122.164,63 III’ $ 174.522,03 IV’ $ 279.235,14 V’ $ 383.946,80

Casos especiales y aportes reducidos

La normativa también contempla valores diferenciados para grupos específicos de trabajadores y afiliados que se encuadran en la categoría mínima:

Afiliaciones voluntarias (como miembros del clero, rentistas o titulares de condominios): $79.782,20.

Menores de 21 años (de 18 a 21 años sin límite de ingresos): $ 79.782,20.

Jubilados que continúan trabajando (beneficiarios de la Ley 24.241 que siguen en actividad): $ 67.316,23.

Amas de casa (quienes optan por el aporte reducido de la Ley 24.828): $ 27.425,13.

¿Quiénes deben inscribirse como autónomos?

El régimen general es obligatorio para las personas que trabajan por cuenta propia y superan los ingresos mensuales para estar en el Monotributo .

Entre los motivos más habituales figuran: superar el límite máximo de facturación permitido en el régimen simplificado, desarrollar más de tres actividades simultáneas, vender productos con un precio unitario mayor al tope del régimen simplificado o realizar importaciones para revender.

Por otra parte, ARCA estableció las nuevas Rentas de Referencia (que sirven de base para calcular los futuros haberes jubilatorios), las cuales van desde los $ 249.319,39 en la Categoría I hasta los $ 1.096.990,87 en la Categoría V.