Se aproxima una tormenta helada este sábado 12 de septiembre: caída de nieve, derrumbe térmico y lluvias con granizo en cuatro provincias

Un frente frío de origen polar comenzará a impactar en la región cordillerana y el oeste del país durante las próximas jornadas, provocando un paulatino e importante descenso de la temperatura.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por ráfagas intensas de viento, heladas generalizadas y probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia, agua nieve y granizo en La Rioja, San Juan, Neuquén y Mendoza.

El cambio en las condiciones del tiempo se sentirá con fuerza entre el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, dejando registros térmicos extremadamente bajos en las zonas cordilleranas y valles cordilleranos.

Nevadas en la cordillera y precipitaciones en Neuquén y Mendoza

En la provincia de Neuquén, la localidad de Chos Malal registrará inestabilidad con chubascos de agua nieve y lluvias desde el viernes, alcanzando temperaturas mínimas de hasta -2 °C y máximas que no superarán los 5 °C.

Hacia la mañana del sábado 12 se mantendrá la presencia de nevadas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento del sector oeste.

Por su parte, la zona de alta montaña en Mendoza sufrirá las marcas más extremas . En Punta de Vacas se prevén nevadas continuas a lo largo del jueves y viernes, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los -16 °C y vientos intensos con ráfagas superiores a los 50 km/h.

Durante el sábado 12 continuará la caída de nieve con marcas que fluctuarán entre los -7 °C y los -10 °C.

Granizo, lluvias y ráfagas de viento en San Juan y La Rioja

El sistema frontal también impactará de forma directa en el centro de Cuyo.

En San Juan, el sábado 12 se espera un marcado derrumbe térmico con una máxima de solo 9 °C y probabilidades de caída de granizo o agua nieve durante la mañana, sumado a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.

En tanto, La Rioja experimentará lluvias aisladas y tormentas desde la tarde del jueves y las primeras horas del viernes, dando paso a un sábado gris con máxima de 16 °C y ráfagas de viento que rondarán los 50 km/h.

Para el domingo 13 se prevé la profundización del aire frío en la capital riojana, con una temperatura mínima de apenas 6 °C y chubascos intermitentes.