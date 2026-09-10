El clima tendrá un fuerte cambio en distintas zonas de Argentina entre el jueves 10 y el sábado 12 de septiembre, con el avance de tormentas, lluvias, ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas. El episodio tendrá distintos momentos de intensidad y los sectores más comprometidos estarán en Misiones, Córdoba y San Luis.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves comenzará con mayor inestabilidad en el norte del país, mientras que el viernes se concentrará buena parte de la actividad sobre la región central.

Jueves 10: tormentas y lluvias comienzan por el norte del país

El primer tramo del cambio de tiempo se sentirá con mayor fuerza en Misiones, donde se esperan tormentas desde las primeras horas. En el sur provincial podrían presentarse fenómenos localmente fuertes durante la mañana, mientras que en el norte también habrá tormentas en distintos momentos de la jornada.

En Córdoba, el panorama será más variable. Diferentes sectores tendrán aumento de nubosidad, inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas. Además, en zonas del sudoeste y sudeste podrían registrarse heladas durante las primeras horas, antes del avance de la inestabilidad.

En San Luis, el jueves también comenzará con temperaturas bajas y posibilidad de heladas en algunos sectores. Durante la segunda parte del día aumentará la nubosidad y crecerá la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente en el centro y norte provincial.

El SMN pronosticó tormentas, lluvias, viento y frío para Córdoba, Misiones y San Luis durante los próximos días. Shutterstock / Composición Canva

Viernes 11: el día más complicado para Córdoba y San Luis

El viernes será el momento de mayor actividad meteorológica del período. La inestabilidad avanzará sobre la región central y algunas tormentas podrían alcanzar intensidad localmente fuerte, acompañadas por viento y ráfagas.

En Córdoba, las tormentas serán uno de los principales focos del día. En el noroeste, noreste y sur de la provincia se prevén lluvias y tormentas, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes durante la mañana.

San Luis tendrá un escenario similar. En el norte y centro provincial se esperan lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes durante las primeras horas. Además, habrá viento del sur con ráfagas y un descenso de las temperaturas.

En Misiones, la inestabilidad continuará durante el viernes. El sur de la provincia tendrá tormentas durante la mañana, mientras que en el norte también se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas.

Sábado 12: llega el frío y podrían aparecer nevadas

El sábado marcará la segunda parte del cambio de tiempo. El ingreso de aire frío provocará un descenso importante de las temperaturas, con viento del sur y sudeste y posibilidad de nevadas en algunos sectores elevados.

En Córdoba, el SMN prevé cielo nublado y baja probabilidad de lluvias, pero el dato más llamativo será la posibilidad de nevadas en zonas serranas. Las mínimas podrían ubicarse entre 1 °C y 7 °C, mientras que las máximas llegarían apenas a 10 °C-17 °C.

En San Luis, el centro y norte también podrían registrar nevadas en sectores serranos. Las temperaturas mínimas caerían hasta 1 °C-3 °C, con máximas de apenas 6 °C a 12 °C.