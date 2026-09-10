Cargar combustible es una tarea automatizada para la mayoría de los conductores.

Sin embargo, existe una práctica sumamente extendida en las estaciones de servicio que puede provocar averías costosas en el vehículo y generar riesgos innecesarios: insistir en llenar el tanque una vez que la pistola de la manguera salta automáticamente .

Ese “clic” característico del surtidor no es una falla ni una interrupción caprichosa, sino un mecanismo de seguridad diseñado con precisión para indicar que el depósito alcanzó su nivel máximo de llenado seguro.

Cómo funciona el mecanismo automático de la manguera

Los picos de las mangueras en las estaciones de servicio cuentan con un dispositivo interno basado en el efecto Venturi.

Junto al conducto principal por donde fluye el combustible, la manguera posee un pequeño tubo paralelo que aspira aire del interior del tanque mientras se realiza la carga.

A medida que el nivel de nafta sube y llega al extremo del pico, bloquea la entrada de este tubo de aire.

La variación instantánea de presión activa un diafragma mecánico que libera el gatillo y detiene de inmediato el flujo de combustible, evitando que el tanque se rebalse.

Los riesgos de forzar el llenado y los componentes afectados

Cuando se fuerza la carga para “redondear” el monto o intentar ingresar hasta la última gota, el combustible sobrante ingresa directamente al sistema de evaporación de emisiones del vehículo, conocido como filtro de cánister.

Este componente, relleno de carbón activado, está diseñado únicamente para absorber y neutralizar los vapores de la nafta, por lo que el contacto con combustible líquido lo anula y exige su reemplazo inmediato.

Además del daño técnico en el sistema de gases, sobrecargar el tanque genera derrames que dañan la pintura exterior del auto por la acción abrasiva de los hidrocarburos y representa un riesgo directo de incendio por acumulación de vapores en el área de carga.

Un impacto directo en el bolsillo y la seguridad vial

Forzar la carga tampoco se traduce en un mayor rendimiento por kilómetro .

Al colmar la tubería de llenado, los mecanismos de recuperación de vapor de los surtidores modernos pueden succionar el exceso de nafta de regreso a los tanques subterráneos de la estación, provocando que el usuario pague por un volumen de combustible que nunca ingresó efectivamente a su vehículo.

Aceptar el límite que marca la manguera garantiza el funcionamiento óptimo de los sensores de medición del tablero, preserva la salud mecánica de la unidad y evita gastos innecesarios en talleres por fallas inducidas en el sistema de combustible.