La masa quebrada es una de esas preparaciones que conviene tener siempre a mano. Rápida, versátil y muy fácil de hacer, funciona como base para tartas dulces, quiches, tartas de verduras e incluso recetas con carne. Lo mejor es que se prepara en apenas 10 minutos y requiere pocos ingredientes.

Su textura crocante y desmenuzable, junto con su sabor neutro, la convierten en una opción ideal para realzar cualquier relleno sin quitarle protagonismo. Si buscás una alternativa casera a las masas compradas, esta receta puede convertirse en tu mejor aliada.

Receta de masa quebrada casera: ingredientes y preparación

Para preparar una masa quebrada clásica necesitás:

250 gramos de harina

125 gramos de manteca fría

1 huevo

1 pizca de sal

El primer paso es colocar la harina y la sal en un bowl amplio. Incorporá la manteca fría cortada en cubos y mezclá con las manos hasta obtener una textura arenosa.

Luego sumá el huevo y uní los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Es importante no amasarla de más para conservar su característica textura quebradiza.

Una vez lista, envolvela en film y llevala a la heladera durante unos minutos para que tome consistencia y resulte más fácil estirarla.

Foto: Hudson.

Cómo lograr una masa quebrada crocante y pareja

El secreto de una buena masa quebrada está en trabajar siempre con ingredientes fríos. Esto evita que la manteca se derrita antes de tiempo y ayuda a conseguir una base mucho más crocante después del horneado.

Además, es recomendable estirar la masa de manera uniforme para lograr una cocción pareja y evitar que algunas zonas queden demasiado blandas o secas.

Ideas para usar masa quebrada en recetas dulces y saladas

Una de las grandes ventajas de esta preparación es su versatilidad. Podés utilizarla para hacer:

Tartas de frutas frescas.

Quiches de verduras y quesos.

Tartas de pollo o carne.

Tartas de jamón y queso.

Bases para postres con crema pastelera.

Gracias a su sabor suave, combina perfectamente con ingredientes dulces o salados y aporta una textura crocante que eleva cualquier receta.

El molde ideal para cocinar masa quebrada y desmoldar sin esfuerzo

Para obtener una presentación prolija y facilitar el desmolde, es clave contar con un recipiente adecuado. Una opción práctica es la Molde Tartera Desmontable de Acero Carbono de 20 cm Hudson, diseñada para lograr una cocción uniforme y evitar que la preparación se adhiera a la superficie.

Su sistema desmontable permite retirar la tarta con facilidad sin romper la masa, mientras que el revestimiento antiadherente ayuda a conseguir bordes más prolijos y una terminación profesional.

Si preparás tartas dulces o saladas de manera frecuente, elegir un molde de calidad puede marcar la diferencia tanto en la presentación como en el resultado final de la receta.

La masa quebrada casera es una alternativa práctica para quienes buscan resolver comidas y postres con pocos ingredientes y en muy poco tiempo. Con una preparación sencilla, una textura irresistible y las herramientas adecuadas, es posible lograr resultados dignos de una cocina profesional desde la comodidad de casa.