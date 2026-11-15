El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de nuevas tormentas que podrían afectar a distintas regiones de Argentina durante el comienzo de la semana.

El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad, con condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre y generar inconvenientes en las zonas alcanzadas.

Según el último mapa de alertas meteorológicas, la situación se extenderá durante este lunes 16 de noviembre y requerirá prestar atención a las actualizaciones del organismo. Las condiciones previstas incluyen lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las 10 provincias afectadas

De acuerdo con el mapa del SMN publicado el domingo 15 de noviembre a las 6:02, 10 provincias estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante el lunes.

Las jurisdicciones alcanzadas son:

Buenos Aires

La Pampa

Córdoba

San Luis

Mendoza

Santa Fe

La Rioja

Catamarca

Santiago del Estero

Tucumán

La advertencia comprende tanto provincias completas como sectores específicos de cada territorio. Por eso, no todas las localidades estarán expuestas a las mismas condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla SMN

Qué zonas estarán bajo alerta amarilla por tormentas este lunes

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a las siguientes regiones:

Buenos Aires: oeste, noroeste y suroeste de la provincia. No incluye a la Ciudad de Buenos Aires ni a la costa atlántica.

La Pampa: mitad este y norte del territorio provincial.

Córdoba: toda la provincia.

San Luis: la totalidad de la provincia.

Mendoza: sector este y centro-este.

Santa Fe: centro, sur y noroeste de la provincia.

La Rioja: franja este.

Catamarca: sector este.

Santiago del Estero: gran parte de la provincia.

Tucumán: casi todo el territorio provincial.

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional establece cuatro niveles de alerta para advertir sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

El nivel amarillo significa: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Ante este escenario, el organismo recomienda:

Evitar salir durante las tormentas.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.

Para conocer posibles modificaciones en las zonas alcanzadas y la evolución de los fenómenos, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.