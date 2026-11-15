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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de nuevas tormentas que podrían afectar a distintas regiones de Argentina durante el comienzo de la semana.

El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad, con condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre y generar inconvenientes en las zonas alcanzadas.

Según el último mapa de alertas meteorológicas, la situación se extenderá durante este lunes 16 de noviembre y requerirá prestar atención a las actualizaciones del organismo. Las condiciones previstas incluyen lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las 10 provincias afectadas

De acuerdo con el mapa del SMN publicado el domingo 15 de noviembre a las 6:02, 10 provincias estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante el lunes.

Las jurisdicciones alcanzadas son:

  • Buenos Aires
  • La Pampa
  • Córdoba
  • San Luis
  • Mendoza
  • Santa Fe
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

La advertencia comprende tanto provincias completas como sectores específicos de cada territorio. Por eso, no todas las localidades estarán expuestas a las mismas condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla
Alerta amarillaSMN

Qué zonas estarán bajo alerta amarilla por tormentas este lunes

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a las siguientes regiones:

  • Buenos Aires: oeste, noroeste y suroeste de la provincia. No incluye a la Ciudad de Buenos Aires ni a la costa atlántica.
  • La Pampa: mitad este y norte del territorio provincial.
  • Córdoba: toda la provincia.
  • San Luis: la totalidad de la provincia.
  • Mendoza: sector este y centro-este.
  • Santa Fe: centro, sur y noroeste de la provincia.
  • La Rioja: franja este.
  • Catamarca: sector este.
  • Santiago del Estero: gran parte de la provincia.
  • Tucumán: casi todo el territorio provincial.
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Qué significa el nivel amarillo del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional establece cuatro niveles de alerta para advertir sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

El nivel amarillo significa: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Ante este escenario, el organismo recomienda:

  • Evitar salir durante las tormentas.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.

Para conocer posibles modificaciones en las zonas alcanzadas y la evolución de los fenómenos, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.