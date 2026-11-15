Por orden de la Ley de Tránsito 24.499, multarán a quienes conduzcan con una sola mano y no mantengan el control del volante.

Conducir un auto implica cumplir una serie de normas para garantizar la seguridad vial y evitar maniobras que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía pública.

Entre las obligaciones que establece la legislación argentina, existe una disposición específica sobre la forma en que los automovilistas deben sujetar el volante mientras circulan.

El artículo 39 del Anexo 1 del Decreto 779/1995, actualizado por el Decreto 196/2025, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece que los conductores de vehículos convencionales deben manejar con ambas manos sobre el volante, salvo cuando necesiten accionar otros comandos.

Quienes incumplan las condiciones de conducción segura pueden quedar expuestos a sanciones.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre conducir con una sola mano

La normativa establece que los conductores deben mantener el dominio efectivo del vehículo durante la circulación. Para eso, deben adoptar una posición adecuada y sujetar el volante con ambas manos.

El artículo 39 del Anexo 1 del Decreto 779/1995 contempla esta obligación para los vehículos convencionales y permite retirar una mano únicamente cuando sea necesario accionar otros comandos del automóvil.

De esta manera, conducir habitualmente con una sola mano, sin una razón vinculada al manejo de los controles, puede interpretarse como un incumplimiento de las condiciones de conducción exigidas por la reglamentación.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre conducir con una sola mano. Gemini IA.

Cuándo está permitido sacar una mano del volante

La disposición contempla excepciones para las situaciones en las que el conductor necesita utilizar otros comandos del vehículo.

Por ejemplo, puede retirar momentáneamente una mano para accionar la palanca de cambios, utilizar las luces de giro o realizar alguna otra operación necesaria para conducir.

Sin embargo, estas acciones no habilitan a circular de manera permanente con una sola mano ni a perder el control efectivo del automóvil. La obligación principal sigue siendo mantener una conducción segura y conservar el dominio del vehículo.

Qué establece la Ley 24.449 sobre la conducción segura

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las condiciones generales que deben respetar los conductores para circular por la vía pública.

Entre ellas, se encuentra la obligación de mantener el dominio efectivo del vehículo y realizar las maniobras necesarias sin generar riesgos para terceros.

Por eso, el uso adecuado del volante no es solamente una recomendación de seguridad vial, sino una conducta contemplada dentro de las exigencias legales para conducir.

De cuánto es la multa por conducir con una sola mano

El Decreto 242/2022 establece sanciones para quienes no circulen con cuidado y prevención o realicen maniobras sin precaución. Según el artículo 24, estas conductas pueden recibir multas de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF) y el descuento de 4 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Sin embargo, esa suma no se establece específicamente por conducir con una sola mano, sino que la sanción dependerá de que la autoridad de aplicación encuadre la conducta como una infracción a las condiciones de conducción segura.