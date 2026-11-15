El SMN emitió una alerta amarilla por un desmejoramiento profundo de las condiciones climáticas en la provincia mediterránea.

Un frente de inestabilidad atmosférica afectará de manera directa al territorio cordobés a partir del lunes 16 de noviembre, marcando una jornada pasada por agua y con registros térmicos que descenderán levemente.

Las estimaciones oficiales indican que las condiciones de mal tiempo persistirán durante varias horas consecutivas, concentrando las situaciones de mayor riesgo hacia la tarde y la noche , donde se esperan acumulados importantes de precipitación y el desarrollo de tormentas eléctricas severas.

Cómo estará el clima el lunes 16 en Córdoba

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del lunes 16, el tiempo se presentará mayormente nublado con bajas probabilidades de lluvia (entre 0% y 10%), registrando marcas térmicas mínimas de 18°C y 19°C.

La inestabilidad se acentuará drásticamente a partir de la media mañana y hacia la tarde, momento en el que las probabilidades de tormentas y actividad eléctrica treparán a un rango de entre el 40% y el 70%, acompañadas por una temperatura máxima que alcanzará los 30°C antes de la intensificación de las precipitaciones que continuarán durante la noche.

Un frente de inestabilidad atmosférica afectará de manera directa al territorio cordobés a partir del lunes 16 de noviembre. SMN

Cómo continuará el tiempo el martes 17 en territorio cordobés

Hacia la jornada del martes 17 de noviembre, las condiciones meteorológicas en la provincia de Córdoba comenzarán a mostrar una paulatina tendencia hacia la estabilidad.

Se prevé un cielo parcialmente nublado con probabilidades de lluvia prácticamente nulas (en un margen de 0% a 10%) durante todo el día, mientras que las temperaturas oscilarán entre una mínima estimada en 18°C y una máxima que se ubicará en los 29°C, dando un respiro tras el paso del frente de tormenta.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia del panorama de inestabilidad y tormentas previsto para la región cordobesa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transcurrirá el lunes 16 de noviembre bajo condiciones de marcada estabilidad atmosférica.