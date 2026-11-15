La cumbre que podría cambiar el tablero y las chances de que ocurra: Macri, Bullrich y el terror de Milei

La Unión Cívica Radical porteña reunió este sábado a más de 500 militantes y dirigentes para discutir su programa de cara a 2027 y avanzar en la construcción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

El congreso programático se desarrolló en la histórica sede partidaria de Tucumán 1660, con 50 expositores distribuidos en 14 mesas de debate y una participación que incluyó dirigentes radicales, referentes académicos y dirigentes de otros espacios.

Educación pública, salud, seguridad, desarrollo económico, políticas sociales, género, diversidad, urbanismo, transporte y el funcionamiento de las instituciones fueron algunos de los ejes que atravesaron las comisiones. La discusión buscó, además, actualizar el discurso del radicalismo frente a un escenario político marcado por el avance de las ideas libertarias.

El encuentro tuvo una fuerte impronta interpartidaria. Entre los participantes hubo dirigentes provenientes del peronismo, el socialismo y la Coalición Cívica, además de especialistas y referentes de organizaciones sociales.

La exlegisladora y actual diputada peronista María Rachid participó de la mesa de diversidad, mientras que el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también formó parte de las actividades. El objetivo fue ampliar la discusión más allá de las fronteras partidarias y empezar a delinear coincidencias para el escenario electoral que viene.

El radicalismo buscó reivindicar, en ese sentido, una identidad socialdemócrata basada en la defensa de la educación pública, el Estado y las políticas de protección social. El titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, planteó que la Argentina necesita “otra manera de gobernar” y destacó el rol de las universidades públicas en sectores estratégicos como el campo, la minería y la energía.

Pero el cierre político estuvo concentrado en las intervenciones de Martín Lousteau y Hernán Rossi. El senador radical sostuvo que la llegada de León XIV a la Argentina produjo un “despertar colectivo” y afirmó que la sociedad comenzó a cuestionar algunas de las consecuencias de las políticas del Gobierno.

Lousteau apuntó especialmente contra el impacto social del programa económico. “Si no hubiera habido Vaca Muerta, que no es responsabilidad del gobierno nacional, y no hubiera habido rescate del Tesoro americano, esto estaría terminado para mal” , sostuvo. También cuestionó la pérdida de puestos de trabajo formales y el cierre de pequeñas y medianas empresas y advirtió que un modelo económico que no genera oportunidades para las pymes y el trabajo no puede ser considerado exitoso.

Hernán Rossi, titular de la UCR porteña UCR

En su exposición, además, planteó una crítica de fondo al discurso libertario sobre los derechos. Según Lousteau, el Estado no solo debe garantizar derechos sociales como la educación, la salud o las jubilaciones, sino también aquellos derechos que el liberalismo considera individuales, como la propiedad y la seguridad, porque todos requieren instituciones, infraestructura y recursos públicos.

La jornada también dejó una definición política hacia 2027. Rossi ratificó que el radicalismo porteño pretende sostener una identidad socialdemócrata y fue contundente al marcar que “el límite es Milei”. En declaraciones posteriores, no descartó que una eventual construcción electoral pueda resolverse mediante una PASO amplia.

La idea incluye conversaciones con sectores que hoy se encuentran fuera de la UCR, como el exPRO Horacio Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el socialismo, Confianza Pública de Graciela Ocaña y el GEN de Margarita Stolbizer.