Cocos levanta u$s 34 millones de la mano de dos ex directivos de Mercado Libre: a cuánto trepa su valuación

El comercio electrónico en la Argentina atraviesa una etapa de madurez sin precedentes. La digitalización de las compras y cobros dejó de ser un fenómeno impulsado únicamente por eventos estacionales de alta demanda para consolidarse como un hábito cotidiano de millones de personas.

Durante el primer semestre de 2026, el e-commerce nacional alcanzó una facturación de $ 19,53 billones (representando un crecimiento del 28% interanual), con 181,5 millones de órdenes de compra y 25,1 millones de compradores digitales.

En paralelo, la adopción de medios de pago cotidianos refleja este cambio cultural: según el BCRA, solo en julio de 2026 se registraron 115,6 millones de pagos con transferencias interoperables por QR, un salto interanual del 72,4%.

Sin embargo, detrás de este volumen récord se esconde una marcada paradoja operacional: a medida que el mercado digital se expande, los costos asociados a defender esa operación crecen en forma desproporcionada. La razón es clara: el ciberdelito ha experimentado su propia transformación digital.

Los costos asociados a defender esa operación crecen en forma desproporcionada. La razón es clara: el ciberdelito ha experimentado su propia transformación digital.

El fraude en el comercio electrónico ya no es una práctica artesanal. Hoy enfrentamos una industria criminal altamente estructurada y profesionalizada que utiliza tecnología de vanguardia para automatizar ataques a escala masiva.

Granjas e IA

En América latina, la actividad de bots maliciosos orientada al comercio digital aumentó un 48% en el último año. Mediante granjas de bots e IA, los atacantes ejecutan campañas masivas de robo de credenciales, creación de identidades sintéticas —que ya representan el 48,3% del fraude reportado en la región— y apoderamiento de cuentas (Account Takeover).

Globalmente, el costo promedio de resolución de cada evento de fraude ascendió a u$s 82. Cuando una empresa intenta protegerse con reglas estáticas tradicionales, el remedio suele ser tan gravoso como la amenaza.

Globalmente, el costo promedio de resolución de cada evento de fraude ascendió a u$s 82. Cuando una empresa intenta protegerse con reglas estáticas tradicionales, el remedio suele ser tan gravoso como la amenaza.

El gran desafío estratégico para los comerciantes es comprender el costo real del fraude. Tradicionalmente, la seguridad digital se ha evaluado como un “centro de costos” o un freno diseñado para evitar contracargos.

Sin embargo, el impacto financiero más severo ocurre cuando, por temor a ser defraudado, un comercio aplica filtros hiper-precavidos que rechazan a compradores legítimos. Cada “falso positivo” destruye en segundos la inversión de marketing realizada para atraer a ese cliente al funnel de ventas. La seguridad no debería ser un obstáculo a la venta, sino una infraestructura central de conversión.

Pelear de igual a IA

Frente a un oponente armado con Inteligencia Artificial, defenderse con herramientas obsoletas es inviable. La única respuesta efectiva es oponer una arquitectura defensiva basada en la misma tecnología, que opere analizando en milisegundos una cantidad de variables imposibles de analizar por un humano. En resumen, se trata de llevar adelante una estrategia “IA contra IA”.

El impacto financiero más severo ocurre cuando, por temor a ser defraudado, un comercio aplica filtros hiper-precavidos que rechazan a compradores legítimos.

Mediante modelos predictivos integrados a redes inteligentes de datos cross-merchant es posible diferenciar al comprador genuino del bot con absoluta precisión en millones de operaciones, alcanzando tasas de aprobación superiores al 97% con un nivel de fraude confirmado de solo 0,10%.

Así, las herramientas antifraude dejan de verse solo como un gasto necesario para evitar pérdidas, sino como una inversión destinada a incrementar las conversiones, mejorando la experiencia de los compradores legítimos al tiempo que se frenan los ataques de los defraudadores.

En un mercado digital en constante expansión, el liderazgo en el e-commerce no se medirá solo por la capacidad de atraer clientes, sino por la inteligencia con la que se proteja cada transacción para garantizar un crecimiento sostenible.