Se aproxima una tormenta este domingo 15 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre, con pronóstico de lluvias, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La advertencia alcanza a sectores de Mendoza y Neuquén. Las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana o la tarde del domingo, según la zona, y las condiciones de inestabilidad se extenderían durante los próximos días en algunas regiones.

Alerta amarilla por tormentas: qué dice el SMN para Mendoza y Neuquén

De acuerdo con el organismo meteorológico, las áreas bajo alerta podrán registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El SMN también advirtió que los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

En Neuquén, la advertencia comprende distintos sectores de la provincia, entre ellos la zona de la capital, Zapala, Aluminé, Chos Malal, Añelo, Las Lajas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otras localidades.

En Mendoza, el alerta alcanza a General Alvear, la zona baja de San Rafael, La Paz, Santa Rosa y otros sectores del territorio provincial. La Ciudad de Mendoza no figura entre las áreas alcanzadas por la advertencia, aunque no se descarta que puedan registrarse tormentas.

Alerta amarilla por tormentas: qué dice el SMN para Mendoza y Neuquén. SMN

Cuándo mejora el clima en Mendoza y Neuquén

El pronóstico anticipa que las condiciones meteorológicas no mejorarán al mismo tiempo en las dos provincias.

En Neuquén, las tormentas previstas para este domingo podrían comenzar a perder intensidad durante el lunes, cuando se espera una mejora de las condiciones.

En Mendoza, en cambio, la inestabilidad podría prolongarse durante el inicio de la semana. La mejora llegaría recién el martes, de acuerdo con el pronóstico previsto para la región.

Por eso, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que los horarios y las áreas alcanzadas por las alertas pueden modificarse.

Otras provincias bajo alerta amarilla por tormentas

Además de Mendoza y Neuquén, el SMN incluyó otras jurisdicciones en su advertencia meteorológica para este domingo 15 de noviembre.

La alerta también comprende a San Luis, Misiones, el oeste de Río Negro, sectores del oeste de La Pampa y el noroeste de Chubut.

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional establece cuatro niveles de alerta para advertir sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

El nivel amarillo significa: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, retirar o asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

En caso de encontrarse al aire libre cuando comience a llover, se aconseja buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.