En esta noticia Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima día por día

El pronóstico del tiempo anticipa una semana con cambios en las condiciones meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de varios días con temperaturas elevadas, el clima tendrá algunas variaciones y alternará jornadas con abundante nubosidad y períodos de mayor estabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario variable para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que será importante prestar atención a la evolución del tiempo durante los próximos días. ¿Cuándo llegarán las lluvias y cómo estarán las temperaturas?

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima día por día

Lunes 16 de noviembre: cielo nublado y máxima de 27 grados

La semana comenzará con cielo nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 27 grados durante la tarde.

No se esperan precipitaciones, aunque hacia la noche la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 0 y el 10%. El viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.

Martes 17 de noviembre: pronostican tormentas y lluvias

El martes será una de las jornadas más inestables de la semana en el AMBA. El pronóstico anticipa tormentas durante la mañana y lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 26 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40% durante las dos franjas horarias.

El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la primera parte del día y de 13 a 22 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.

Miércoles 18 de noviembre: mejora el tiempo y sube la temperatura

Después de las precipitaciones del martes, el miércoles llegará con condiciones más estables. Se espera cielo algo nublado durante la mañana y nublado hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados. No se esperan lluvias y el viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico SMN

Jueves 19 de noviembre: jornada estable con máxima de 28 grados

El jueves continuará con buenas condiciones meteorológicas y cielo algo nublado durante toda la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 28 grados, sin probabilidad de precipitaciones. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y de 7 a 12 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Viernes 20 de noviembre: vuelven las lluvias a Buenos Aires

El viernes volverá la inestabilidad al AMBA. Se esperan lluvias y chaparrones durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nublado y las chances de lluvia disminuirán al 0-10%.

La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 25 grados. El viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la primera parte del día y entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la segunda.

Sábado 21 de noviembre: vuelve el buen tiempo

El sábado finalizará la semana con condiciones más estables. Se espera cielo algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y de 13 a 22 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.

De esta manera, el AMBA tendrá una semana con condiciones meteorológicas cambiantes, en la que se alternarán jornadas nubladas, períodos de estabilidad y algunos episodios de lluvia.