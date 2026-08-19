Santa Fe se prepara para un cambio importante en las condiciones del tiempo desde este miércoles 19 de agosto, con lluvias constantes y un cielo mayormente nublando que se extenderán durante las próximas horas.

El escenario más inestable se espera el jueves 20 de agosto, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Santa Fe se mantendrá con lluvias durante buena parte del día de hoy, con temperaturas entre 9 y 14 grados.

Para mañana se prevé una jornada todavía más inestable, con probabilidad de precipitaciones que podrían alcanzar hasta el 70%.

Santa Fe se prepara para 48 horas de lluvia: cuándo comenzará el mal clima

El mal tiempo comenzará a sentirse desde este miércoles 19 de agosto, con lluvias aisladas durante la mañana, tarde y noche. La temperatura máxima será de 14 grados, mientras que la mínima rondará los 9 grados.

La situación podría identificarse durante el jueves 20 de agosto, cuando la probabilidad de precipitaciones será mayor y el cielo permanecerá cubierto durante buena parte de la jornada.

Alerta por lluvias en Santa Fe: el pronóstico anticipa 48 horas de tiempo inestable, con precipitaciones y temperaturas de entre 8 y 18 grados. SMN

El jueves 20 será el día más complicado: qué dice el pronóstico

El jueves 20 aparece como la jornada con mayor posibilidad de lluvias en Santa Fe. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la noche podría disminuir.

A pesar de las lluvias, la temperatura ascenderá y alcanzará una máxima de 18 grados, con una mínima de 8 grados. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Cuándo terminarán las lluvias y cómo seguirá el tiempo en Santa Fe

El panorama comenzará a mejorar desde el viernes 21, cuando el pronóstico ya no anticipa precipitaciones y aparecen períodos de cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados.

Durante el fin de semana continuará la tendencia de mejora, con máximas de 15 grados el sábado y el domingo, sin lluvias previstas. Para el martes 25 se espera un nuevo ascenso de temperatura, con una máxima que podría llegar a los 20 grados.