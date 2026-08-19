(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se presentarán fuertes lluvias, ráfagas de viento y posibles nevadas en el norte del país.

El escenario anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo en Tucumán, Salta y Jujuy.

Regresan las lluvias: qué provincias estarán en alerta según el SMN

Un “gran diluvio” azotará a las provincias del norte del país. Este miércoles 19 de agosto y el jueves 20 de agosto habrá un intenso sistema de tormentas en diferentes regiones de Salta, Jujuy y Tucumán con lluvias fuertes, actividad eléctrica, posibles ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores.

El fenómeno podría generar acumulados importantes en períodos cortos y provocar complicaciones en calles, rutas y zonas vulnerables.

Cómo estará el clima en Salta, Jujuy y Tcumán

Salta: se esperan lluvias aisladas en la capital provincial, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. En tanto, en distintas localidades del interior, como Cachi, podrían registrarse nevadas, con temperaturas que llegarán hasta los 2° bajo cero.

Jujuy: durante el miércoles 19 de agosto se prevén lluvias durante toda la jornada en San Salvador de Jujuy. En otras zonas del interior de la provincia, las temperaturas podrían descender hasta los 5° bajo cero.

Tucumán: el SMN pronosticó fuertes lluvias para el miércoles 19 de agosto en San Miguel de Tucumán. La jornada tendrá una temperatura mínima de 8° y una máxima que alcanzará los 16°.

Se viene un gran diluvio: el SMN confirmó fuertes lluvias y tormentas para tres provincias del norte Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, según el pronóstico del SMN

El informe oficial del SMN anunció la vuelta del sol a Buenos Aires con un miércoles marcado por máximas de 15° y el cielo despejado.

El jueves mantendrá las mismas condiciones con máximas de 17° y mínimas de 6° con el sol a pleno. De cara al fin de semana, las temperaturas bajarán hasta los 4°, pero sin probabilidad de lluvias ni humedad.