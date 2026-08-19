Argentina se prepara para atravesar un período de lluvias intensas, tormentas y fenómenos meteorológicos extremos.

Los expertos advierten que el fenómeno de El Niño ya comenzó a manifestarse y anticipó un escenario de precipitaciones prolongadas en distintas regiones del país.

Según trascendió, algunas zonas podrían enfrentar temporales que se prolongarían hasta 15 días, con especial impacto en el centro y norte del país.

Alerta por El Niño: cuándo llegarían las lluvias más intensas

El fenómeno climático ya se encuentra activo y podría generar un período marcado por precipitaciones abundantes y tormentas de larga duración. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el centro y norte del país serían algunas de las regiones más expuestas a este escenario.

La persistencia de las lluvias podría aumentar el riesgo de anegamientos e inundaciones, especialmente en sectores urbanos con sistemas de desagüe que no cuentan con la capacidad suficiente para absorber grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

Temporales de hasta 15 días: las zonas que podrían sufrir más

Uno de los principales riesgos señalados es que algunos episodios de mal tiempo puedan extenderse durante varios días consecutivos, con períodos de tormentas y lluvias de fuerte intensidad.

Por ese motivo, los expertos destacan la importancia de mejorar y ampliar los sistemas de drenaje y los canales hídricos urbanos para mitigar el impacto de las precipitaciones torrenciales.

En este contexto, la acumulación de agua podría convertirse en uno de los principales problemas durante los próximos meses.

Si bien la intensidad y la duración de cada fenómeno dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas, el pronóstico anticipa un escenario marcado por una mayor inestabilidad climática.

Alerta por El Niño: Argentina se prepara para lluvias intensas, tormentas y olas de calor de hasta 38 °C ChatGPT

No solo lluvia: también anticipan olas de calor de hasta 38 °C

El escenario previsto para Argentina no estará marcado únicamente por las lluvias. Los pronósticos anticipan la llegada de períodos de temperaturas elevadas, especialmente entre octubre y diciembre.

Durante esos meses, las temperaturas podrían alcanzar los 38 °C, generando una combinación de lluvias intensas, tormentas y posteriores períodos de calor extremo.

El panorama obliga a mantener especial atención sobre las alertas meteorológicas oficiales y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, principalmente durante los episodios de tormentas fuertes.