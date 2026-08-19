Las tormentas serán en el NEA.

El pronóstico del tiempo anticipó que el comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, abundante caída de agua en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Esta situación se desarrollará durante el miércoles 19 de agosto y afectará principalmente a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

En dichas provincias, se encuentre vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo.

La expresión “diluvio de agua helada” busca graficar el escenario que podría producirse por la combinación de lluvias intensas y la posible caída de granizo.

Diluvio de agua helada: qué fenómenos se esperan en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa

Las lluvias fuertes y concentradas en poco tiempo pueden generar acumulaciones de agua en distintos sectores, mientras que las tormentas eléctricas aumentan la posibilidad de que se produzca caída de granizo.

El fenómeno podría estar acompañado por precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y granizo, con mayor intensidad en las zonas donde se desarrollen las tormentas más severas.

Este tipo de condiciones puede afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Ante la llegada de tormentas, se aconseja buscar resguardo en un lugar seguro y mantenerse informado a través de los avisos y actualizaciones oficiales.

Diluvio de agua helada: qué puede pasar durante las tormentas. Foco Uy.

Qué provincias tendrán tormentas el miércoles 19

El sistema de tormentas alcanzará durante el lunes a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

Se esperan períodos de lluvias intensas y condiciones que podrían afectar las actividades habituales. Además, el episodio puede estar acompañado por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó las siguientes condiciones climáticas: