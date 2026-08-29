Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán Buenos Aires, Corrientes y Misiones.

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por tormentas que se extiende durante todo el fin de semana en distintos puntos del país.

El aviso alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires este sábado 29 de agosto, y a Corrientes y Misiones durante el sábado 29 y domingo 30.

En este contexto, el organismo recomendó a los vecinos de las zonas afectadas extremar las precauciones y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

Alerta amarilla en Buenos Aires: las localidades bajo aviso

Para la tarde del sábado, el SMN prevé tormentas aisladas de distinta intensidad en el sudoeste bonaerense. Algunas podrían ser localmente fuertes.

Las localidades incluidas en la alerta son:

Adolfo Gonzales Chaves

Centro de Lobería

Norte de Coronel Dorrego

Norte de Necochea

Norte de San Cayetano

Norte de Tres Arroyos

Foto: Foco Uy Foco Uy

Según el organismo, el fenómeno puede presentarse con lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 15 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores el registro podría ser superior.

Corrientes y Misiones, bajo alerta el domingo

El domingo, el foco de la inestabilidad se traslada al Litoral. El SMN estima acumulados de entre 60 y 80 milímetros en algunas zonas, junto con fuerte actividad eléctrica y probable caída de granizo. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

En Corrientes, la alerta amarilla rige para:

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

En Misiones, el aviso incluye a:

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Ante este panorama, el SMN recomendó una serie de medidas de prevención para quienes viven en las zonas alcanzadas por la alerta:

Evitar circular durante los momentos de mayor intensidad

Mantenerse alejados de árboles, carteles y estructuras que puedan caer

Retirar o asegurar objetos de balcones, patios y terrazas

No intentar cruzar calles inundadas o anegadas

Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de ingreso de agua

En conclusión, el fin de semana se presenta con inestabilidad marcada en distintas regiones del país. Por eso, la recomendación del organismo es mantenerse informado a través de sus canales oficiales.