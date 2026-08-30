La Justicia de Bolivia dictó una nueva y segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida se suma a la causa que ya enfrenta por la presunta tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller.

El juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla una prisión de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La decisión se conoció luego de una audiencia virtual realizada este sábado.

“Me arruinaron la vida”: Cerimedo habló desde la prisión

El asesor político participó del proceso desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y declaró que no se fugará de las causas por las que se lo investiga. “Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo de forma virtual.

“Estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, declaró, según la reconstrucción del diario boliviano El Deber.

“Me sometí voluntariamente a la Justicia”

En su declaración, Cerimedo insistió en que en ningún momento buscó huir de Bolivia y remarcó que se puso a disposición de la Justicia por decisión propia.

El asesor político también se refirió a la situación de su familia, que según explicó quedó sin acceso a sus cuentas bancarias en Argentina mientras él permanece detenido. Visiblemente conmovido, afirmó: “Yo soy el único sustento de mi familia . Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas”.

Cerimedo, detenido en Bolivia. (Foto: EFE/Juan Carlos Torrejon). Fuente: EFE JUAN CARLOS TORREJON

Por otro lado, reveló que decidió no recibir visitas en el penal como forma de despejar cualquier duda sobre una posible injerencia suya en la causa, lo que incluso lo llevó a resignar el contacto con sus hijos. “No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. Pero no quiero para no obstaculizar nada”, sostuvo.

Finalmente, pidió continuar el proceso en libertad y poder retomar su actividad laboral. “Necesito un lugar con internet para trabajar. No tengo problema que ponga el arraigo por el tiempo que quiera, yo quiero aclarar esta situación”, planteó.

Ingresos: de “un millón mensual” a “un millón anual”

Previamente, la fiscalía expuso una desgrabación en la que Cerimedo afirmaba que sus ingresos rondaban un millón de dólares mensuales. Sin embargo, este sábado el asesor político buscó aclarar ese punto y sostuvo que en realidad se trataba de un millón de dólares al año.

“Estoy dispuesto a ampliar esas respuestas. De hecho les pedí a mis abogados ampliar mi declaratoria. Que aclaren que mi ingreso es aproximadamente un millón de dólares al año, no al mes”, afirmó.

La aclaración se suma a la declaración informativa del viernes, en la que Cerimedo había elegido no responder a más de 200 preguntas que le realizaron. Sobre su actividad laboral, se limitó a decir que el dinero “proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmó su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, de quien es colaborador.

La causa por la tentativa de femicidio

La otra causa que pesa sobre Cerimedo se refiere a la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. Esa medida fue dispuesta tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del acusado.

Con esta segunda prisión preventiva, Cerimedo —conocido por su rol como asesor de campañas políticas en Argentina, incluida la del presidente Javier Milei— enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo en Bolivia, donde permanece detenido mientras avanzan ambas causas en paralelo.