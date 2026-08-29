Confirmado | Se abren las inscripciones para bombero voluntario en esta provincia: qué requisitos piden y cómo aplicar (Imagen ilustrativa genera con IA)

En el barrio de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, un cuartel de bomberos voluntarios abrirá durante septiembre la convocatoria para sumar nuevos aspirantes.

La información la brindó Rocío Estrada, bombera voluntaria de 18 años, en una entrevista radial. Según explicó, la inscripción está dirigida a mayores de 18 años y la capacitación de los nuevos aspirantes va a comenzar en octubre.

Se trata de una de las convocatorias que distintos cuarteles del país suelen abrir cada tanto, a medida que necesitan reforzar sus filas de voluntarios activos.

En la Argentina, el sistema de bomberos voluntarios cubre una porción muy amplia del territorio nacional y depende casi por completo de la vocación de quienes se suman sin recibir un salario a cambio .

Qué documentación piden para anotarse

Entre los requisitos que mencionó Estrada se encuentran:

Planilla prontuarial .

Certificado de aptitud médica .

Carnet sanitario .

Otra documentación adicional que va a detallar el propio cuartel al momento de la inscripción.

La recomendación para quienes estén interesados es seguir las redes sociales de la institución, donde se va a publicar toda la información oficial sobre fechas y lugares de inscripción.

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Cómo es la capacitación para convertirse en bombero voluntario

Rocío Estrada se sumó a la actividad después de ver una convocatoria en Instagram, cuando tenía apenas 16 años. Tras juntar la documentación necesaria, atravesó un año completo de formación como aspirante.

La joven describió el cursado como “semimilitarizado”, con prácticas físicas exigentes y jornadas a la intemperie. Recordó que su primer día de entrenamiento fue bajo la lluvia y terminó completamente embarrada.

Una vez terminada la instrucción, los aspirantes pueden empezar a participar en operativos reales, siempre acompañados por bomberos con más experiencia. Estrada contó que ya intervino en incendios y en tareas coordinadas junto al SAME, la Policía y el sistema de Manejo del Fuego.

Más allá de la exigencia física, la bombera remarcó el vínculo que se genera entre los integrantes del cuartel: asegura que, con el tiempo y el trabajo en equipo, ese grupo termina funcionando como una segunda familia.

Para quienes están pensando en sumarse, septiembre es el mes clave para anotarse , ya que la nueva camada de aspirantes va a arrancar su formación apenas empiece octubre.

Este tipo de convocatorias suele tener buena respuesta entre jóvenes de la zona, atraídos tanto por la posibilidad de capacitarse en primeros auxilios y combate de incendios como por el compromiso comunitario que implica la tarea. Mientras se confirma el canal oficial de inscripción, la recomendación es estar atento a las publicaciones del cuartel en redes sociales durante las próximas semanas.

Cada cuartel de bomberos voluntarios funciona de manera independiente y suele definir sus propios criterios de selección dentro del marco general que exige la actividad en todo el país.

Por eso, además de los requisitos básicos, algunos cuarteles piden entrevistas personales o una etapa de prueba física antes de confirmar el ingreso definitivo a la fuerza.