El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a toda la población, ya que a partir del lunes, y durante las próximas 48 horas, se registrarán lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles son los estados de México que se verán afectados por el agua y anunció que una masa de aire “se dará vuelta” y modificará sus características térmicas, elevando gradualmente las temperaturas en algunas regiones del país.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo a partir del lunes?

Durante el transcurso del lunes 2 de febrero, la masa de aire ártico que generó al frente núm. 32, modificará sus características térmicas, lo que permitirá que suban las temperaturas diurnas en gran parte del territorio azteca.

El pronóstico del tiempo para el lunes 2 de febrero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

No obstante, durante la mañana y noche el ambiente se mantendrá frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Al mismo tiempo, el SMN pone el foco en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como en los estados de Yucatán y Quintana Roo, donde se registrará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, respectivamente.

Por su parte, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, originando lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del territorio mexicano.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará las condiciones propicias para que llueva con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿Qué estados se verán afectados por el agua?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Alerta por 48 horas: dónde lloverá en México hasta el miércoles

El SMN mantiene la alerta por 48 horas ante la serie de inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar hasta el miércoles en distintas entidades federativas de la República Mexicana.

Se espera que durante las próximas 48 horas llueva con descargas eléctricas en distintos estados de la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Para el martes, un nuevo frente frío (núm. 33) se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el miércoles y jueves, este sistema frontal y su masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, lo que ocasionará una nueva caída de las temperaturas, así como chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el día jueves.