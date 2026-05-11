Mientras gran parte del territorio sigue atrapado bajo una ola de calor extremo, una nueva y poderosa masa de aire frío avanza desde el norte del país y está dispuesta a sacudir la estabilidad de docenas de estados. El denominado Frente Frío 50, monitoreado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), traerá consigo un escenario de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo e incluso desbordamiento de ríos en las zonas más vulnerables. El inicio de semana, del lunes 11 al miércoles 13, será determinante. El impacto más severo del frente frío se sentirá desde el primer día. El sistema se desplazará por el noreste del país y se combinará con un canal de baja presión que se extenderá por el oriente y el sureste del territorio, generando lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro, las precipitaciones serán intensas, mientras que Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca recibirán lluvias muy fuertes. Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Chiapas también estarán en alerta por lluvias fuertes. A esto se sumará la llegada de rachas de viento considerable sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, junto con un descenso notable de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Lejos de retirarse, el Frente Frío 50 profundizará su alcance el martes 12 de mayo. El sistema avanzará sobre la región media del golfo de México y continuará interactuando con el canal de baja presión, extendiendo chubascos y lluvias fuertes a un número mayor de estados, incluida la Mesa Central. Hidalgo, Puebla y Veracruz volverán a registrar las precipitaciones más intensas del día. Los estados donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes —con acumulados de entre 25 y 50 milímetros— son Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también podrían ver intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Hacia el miércoles 13 de mayo, el sistema frontal comenzará a estacionarse sobre el oriente del golfo de México y dejará de afectar al grueso del territorio nacional. La masa de aire frío asociada empezará a perder intensidad, lo que favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas. Sin embargo, el peligro no habrá pasado del todo. Los estados de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco continuarán con probabilidad de lluvias fuertes. En tanto, una amplia franja de la república —que incluye a Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo— podría recibir chubascos aislados durante el transcurso del día. Las autoridades recuerdan que las lluvias intensas pueden provocar descargas eléctricas, granizo, crecida de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda extremar precauciones en todo momento.