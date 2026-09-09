Los estudiantes de una provincia argentina tendrán una semana escolar interrumpida durante septiembre debido a una nueva medida de fuerza docente.

El paro afectará el normal desarrollo de las actividades educativas y modificará el calendario previsto para miles de alumnos.

La protesta se extenderá durante varias jornadas y tendrá impacto en las escuelas que adhieran a la medida, por lo que las familias deberán consultar con cada establecimiento antes de enviar a los chicos a clases.

Paro docente: no habrá clases el jueves 10 y viernes 11 de septiembre

El paro docente continúa en Tierra del Fuego y mantiene la incertidumbre en la comunidad educativa.

La medida de fuerza fue convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y se desarrolla en el marco de un conflicto que lleva varias semanas.

La huelga tiene carácter provincial y alcanza a las instituciones cuyos docentes adhieran a la medida. De acuerdo con la información publicada sobre el conflicto, el paro se mantiene por tiempo indeterminado y afecta la continuidad normal del ciclo lectivo.

Por este motivo, durante el jueves 10 y viernes 11 de septiembre habrá establecimientos que no desarrollarán clases con normalidad.

¿Por qué hay paro docente en Tierra del Fuego?

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El conflicto se encuentra vinculado principalmente con los reclamos salariales y con el financiamiento destinado al sistema educativo provincial.

Desde SUTEF también plantearon cuestionamientos relacionados con el presupuesto educativo y reclamaron avanzar en una solución que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de la educación.

La situación derivó en una extensa medida de fuerza. Según medios locales, el paro por tiempo indeterminado atraviesa su sexta semana, mientras el Gobierno provincial y el sindicato continúan con las negociaciones.

Qué estudiantes no tendrán clases durante estos días

La suspensión de actividades no significa que todas las escuelas de Argentina permanezcan cerradas.

El alcance está concentrado en Tierra del Fuego y, puntualmente, en aquellos establecimientos cuyos docentes adhieran al paro convocado por SUTEF.

Por eso, las familias deberán verificar la situación de la escuela a la que concurren sus hijos y las comunicaciones emitidas por cada institución.

La medida puede afectar a estudiantes de distintos niveles educativos, dado que la convocatoria gremial alcanza a trabajadores de la educación de toda la provincia.

Fin de semana largo de cuatro días: cómo queda el calendario

Para los alumnos que no tengan clases el jueves 10 y viernes 11, el paro se combinará con el sábado y domingo y dará lugar a un descanso de cuatro días consecutivos.

El calendario quedará de la siguiente manera:

Jueves 10 de septiembre: paro docente.

Viernes 11 de septiembre: paro docente.

Sábado 12 de septiembre: fin de semana.

Domingo 13 de septiembre: fin de semana.

De esta manera, los estudiantes alcanzados por la medida podrán tener cuatro días consecutivos sin actividad escolar, siempre que el establecimiento adhiera a la protesta.