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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 9 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 3651 - Serrucho

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

 3651 11° 6434 
 2°7636 12° 9710
 3°2835 13° 9879 
 4°0799 14° 2534 
 5°8905 15° 0791 
 6°6897 16° 9385 
 7°4351 17° 3016 
 8°2715 18° 2262 
 9°472019° 9147 
 10°4407 20° 3488 

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el Serrucho simboliza cortar con lo que estorba y tomar acciones prácticas para avanzar.

Un serrucho afilado sugiere eficacia y progreso; uno desafilado señala obstáculos, cansancio o falta de recursos.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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