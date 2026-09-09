Los argentinos que quieran obtener la ciudadanía española deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar correctamente toda la documentación solicitada por las autoridades.

Entre los papeles fundamentales aparece un formulario que puede resultar determinante para avanzar con el expediente.

Se trata de la Hoja Declaratoria de Datos, un documento que forma parte de la documentación requerida por el Consulado General de España en Buenos Aires para determinadas solicitudes de nacionalidad.

Ciudadanía española: qué es la Hoja Declaratoria de Datos

La Hoja Declaratoria de Datos es un formulario que deben presentar los solicitantes en determinados procedimientos de nacionalidad española.

Los datos consignados deben coincidir con la información que figura en el DNI, partidas de nacimiento y documentación familiar presentada durante el trámite.

Si existen errores o la información resulta inconsistente, el Consulado puede solicitar documentación adicional, impedir el avance de la solicitud o realizar observaciones sobre el expediente.

Cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía española

La documentación puede variar según la vía por la que se solicite la nacionalidad. Entre los documentos que pueden ser requeridos se encuentran:

DNI argentino vigente .

Hoja Declaratoria de Datos correctamente cumplimentada.

Partida literal de nacimiento.

Documentación que acredite el vínculo familiar con un ciudadano español , cuando corresponda.

Partidas de nacimiento de los familiares españoles.

Documentación adicional según el supuesto de nacionalidad.

En los trámites vinculados con la Ley de Memoria Democrática, también se exige documentación específica para acreditar el vínculo con el ascendiente español.

El error que puede retrasar el trámite de ciudadanía

Antes de presentar la documentación, los argentinos deben comprobar que todos los datos sean exactos y coincidan entre los distintos documentos.

Nombres, apellidos, fechas de nacimiento, filiaciones y demás datos personales deben estar correctamente consignados. Un error puede generar observaciones, pedidos de documentación adicional o demoras.

Por eso, la Hoja Declaratoria de Datos es un requisito que los solicitantes deben revisar cuidadosamente antes de presentar su expediente ante el Consulado.