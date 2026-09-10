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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6647 - Muerto

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

 1°6647 11°5635
 1058  12°7559
 3°6392 13°9536 
 7085  14°3923 
 8417  15°5928 
 6°1536  16°7630
 0229  17°3913 
 0831  18°9492 
 8467  19°7774 
 10°1975 20°5943 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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