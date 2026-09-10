En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto?

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6647 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

1° 6647 11° 5635 2° 1058 12° 7559 3° 6392 13° 9536 4° 7085 14° 3923 5° 8417 15° 5928 6° 1536 16° 7630 7° 0229 17° 3913 8° 0831 18° 9492 9° 8467 19° 7774 10° 1975 20° 5943

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele indicar cierre, transformación o duelo no resuelto.

Puede invitar a soltar apegos, reconciliarse con el pasado y cuidar tu bienestar emocional.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.