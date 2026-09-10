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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.
En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6647 - Muerto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre
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|6647
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|6392
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|9536
|4°
|7085
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|3923
|5°
|8417
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|5928
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|1536
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|7630
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|0229
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|3913
|8°
|0831
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|9492
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|8467
|19°
|7774
|10°
|1975
|20°
|5943
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele indicar cierre, transformación o duelo no resuelto.
Puede invitar a soltar apegos, reconciliarse con el pasado y cuidar tu bienestar emocional.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.