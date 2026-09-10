Se viene el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas este jueves 10 y viernes 11 de septiembre: tormentas y vientos de 70 km/h

El clima en México estará influenciado entre el 10 y el 13 de septiembre por el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y las ondas tropicales 37 y 38, informó el SMN. Estos sistemas provocarán lluvias intensas, tormentas, precipitaciones con descargas eléctricas, posible granizo y fuertes ráfagas de viento en diversas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que algunos acumulados podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos. Mientras tanto, persistirá la onda de calor en el norte de México, con temperaturas superiores a 40 °C y hasta 45 °C.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad a partir de este jueves 10 de septiembre?

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Jueves 10 de septiembre

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Baja California Sur

Durango

Jalisco

Viernes 11 de septiembre

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Sonora

Zacatecas

Oaxaca

Sábado 12 de septiembre

Michoacán

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Domingo 13 de septiembre

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

También se prevén precipitaciones significativas en entidades como Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México y varios estados del centro del país.

Una fuerte tormenta con lluvias intensas se aproxima y sacudirá varias provincias: cuales son las zonas en alerta. Fuente: Shutterstock

Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias

El principal sistema asociado al aumento de las precipitaciones será el monzón mexicano, que continuará afectando al noroeste del país. A esto se suman canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el avance de las ondas tropicales 37 y 38.

Durante los próximos días, estos sistemas favorecerán condiciones para el desarrollo de tormentas en el norte, noreste, occidente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Además, una nueva onda tropical, identificada como la número 39, comenzará a aproximarse a la península de Yucatán durante el fin de semana, reforzando el potencial de lluvias en esa región.

Pronóstico de lluvias para las próximas 72 horas

Las condiciones meteorológicas mantendrán una elevada probabilidad de precipitaciones durante todo el periodo del pronóstico.

Las lluvias intensas estarán concentradas principalmente en regiones del Pacífico mexicano y del sureste. El riesgo es mayor en zonas montañosas y localidades cercanas a cauces de ríos y arroyos.

El SMN señaló que las precipitaciones fuertes a intensas pueden generar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas serranas.

Encharcamientos urbanos.

Inundaciones en áreas bajas.

Reducción de visibilidad en carreteras.

Afectaciones por tormenta eléctrica.

Vientos fuertes y posible caída de granizo

Otro de los fenómenos relevantes del pronóstico del clima será la presencia de ráfagas de viento en diversos estados.

Rachas de 50 a 70 km/h

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca (jueves)

Rachas de 40 a 60 km/h

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Campeche

Yucatán

Tabasco

Rachas de 30 a 50 km/h

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Quintana Roo

Las tormentas más intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en estados del occidente y centro del país.

Se viene el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas este jueves 10 y viernes 11 de septiembre: tormentas y vientos de 70 km/h SMN

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México y el Estado de México mantendrán condiciones favorables para chubascos e intervalos de lluvia durante los próximos días.

Para el jueves se prevén intervalos de chubascos en ambas entidades, mientras que para viernes y sábado aumentará el potencial de precipitaciones en diversas zonas mexiquenses, principalmente en sectores del suroeste y occidente.

La presencia de nubosidad, tormentas aisladas y viento con rachas de hasta 50 km/h podría generar afectaciones momentáneas a la movilidad.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Más de 45 °C

Baja California (noreste)

Sonora (noroeste)

De 40 a 45 °C

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chihuahua

Campeche

De 35 a 40 °C

Baja California Sur

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Durante las madrugadas se prevén valores bajos en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Michoacán

Oleaje elevado en costas mexicanas

El pronóstico también contempla condiciones adversas en zonas costeras. Se espera oleaje de hasta 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas, así como mar de fondo sobre el litoral occidental de Baja California y en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en actividades marítimas y recreativas debido al incremento del oleaje.

Recomendaciones ante las tormentas y lluvias intensas

Ante el potencial de precipitaciones fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado mediante fuentes oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones en carreteras.

La combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento convierte a este periodo en uno de los más activos de la semana para el clima en México, especialmente en estados del noroeste, occidente y sureste del territorio nacional.