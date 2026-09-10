Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0220 - La Fiesta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

1° 0220 11° 6556 2° 2321 12° 9219 3° 3549 13° 3449 4° 0807 14° 1025 5° 6333 15° 5011 6° 4664 16° 9998 7° 0440 17° 3666 8° 0737 18° 6884 9° 0132 19° 4585 10° 3606 20° 3845

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta suele simbolizar deseo de conexión, celebración y expresión de alegría.

Si es caótica o incómoda, advierte exceso, presión social o evasión de responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.