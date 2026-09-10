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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0220 - La Fiesta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

 1°0220 11°6556
 2321  12°9219
 3°3549 13°3449 
 0807  14°1025 
 6333  15°5011 
 6°4664  16°9998
 0440  17°3666 
 0737  18°6884 
 0132  19°4585 
 10°3606 20°3845 

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con una fiesta suele simbolizar deseo de conexión, celebración y expresión de alegría.

Si es caótica o incómoda, advierte exceso, presión social o evasión de responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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