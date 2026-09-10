Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0220 - La Fiesta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre
|1°
|0220
|11°
|6556
|2°
|2321
|12°
|9219
|3°
|3549
|13°
|3449
|4°
|0807
|14°
|1025
|5°
|6333
|15°
|5011
|6°
|4664
|16°
|9998
|7°
|0440
|17°
|3666
|8°
|0737
|18°
|6884
|9°
|0132
|19°
|4585
|10°
|3606
|20°
|3845
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con una fiesta suele simbolizar deseo de conexión, celebración y expresión de alegría.
Si es caótica o incómoda, advierte exceso, presión social o evasión de responsabilidades.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.