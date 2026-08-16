Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

Argentina se prepara para un fin de semana con tiempo inestable y fuertes tormentas en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, con abundante agua en períodos cortos.

En este contexto, la expresión “diluvio de barro” hace referencia al escenario que pueden generar las lluvias intensas y acumuladas: el exceso de agua puede saturar los suelos, anegar calles y caminos de tierra y arrastrar sedimentos, formando barro.

Esto podría dificultar o incluso imposibilitar algunas actividades al aire libre, especialmente en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Diluvio de barro: qué puede pasar durante las tormentas

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar una rápida acumulación de agua. El SMN contempla entre los principales riesgos asociados a las tormentas fuertes las lluvias intensas, las ráfagas, el granizo y la actividad eléctrica.

Cuando el agua supera la capacidad de absorción o drenaje del terreno, puede desplazarse hacia calles, zonas bajas y caminos. En sectores donde existe tierra expuesta, ese desplazamiento puede mezclar el agua con sedimentos y generar barro y anegamientos.

Por eso, la combinación de abundantes lluvias y terrenos saturados puede complicar especialmente la circulación durante y después del temporal.

Regresan las lluvias: qué localidades están bajo alerta del SMN

Un intenso sistema de tormentas golpeará las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos durante el domingo y el lunes feriado. Los informes oficiales esperan condiciones del tiempo que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

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Cómo estará el clima en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes

Santa Fe: temperaturas de entre 13° y 18° con lluvias torrenciales de hasta 25 milímetros acumulados en dos jornadas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Entre Ríos: mínimas de 11° y máximas de 18° con actividad eléctrica y lluvias acumuladas de 20 milímetros.

Corrientes: hasta 33 milímetros acumulados de agua en ambas jornadas con máximas de 22°. Posible caída de granizo con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en Buenos Aires se mantendrá de la siguiente manera según el SMN: