El pronóstico del tiempo para el inicio de la semana anticipa un escenario de intensas lluvias por hasta 48 horas en diversas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para diversas provincias por la llegada de tormentas con granizo y ráfagas de viento que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades diarias durante las jornadas del lunes y martes.

Qué localidades están bajo alerta por lluvias, según el SMN

Un sistema de tormentas ingresará el lunes 17 a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Las lluvias se prolongarán a lo largo de todo el día y el martes, detallan los informes oficiales.

Se trata de un clima hostil con abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo que estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

EFE

Cómo estará el clima provincia por provincia

Santa Fe : se esperan lluvias acumuladas de hasta 32 milímetros el lunes con máximas de 15° y mínimas de 12°. El martes continuarán las precipitaciones con cielo parcialmente nublado. Las localidades más afectadas son: Rosario, Sauce Viejo, Las Rosas, El Trébol, Satre, Rafaela y San Javier.

Entre Ríos : alerta amarilla por precipitaciones que acumularán hasta 25 milímetros con mínimas de 11° y máximas de 15°. El martes se mantendrá nublado con chubascos aislados y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetro por hora en las siguientes localidades: Paraná, Victoria, La Paz, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón.

Corrientes : la provincia atraviesa una ola de calor atípica del invierno con máximas de 27° que dará paso a lluvias hasta el jueves, fecha en donde descenderá la sensación térmica hasta los 10°. Las localidades más afectadas serán: Empedrado, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.

Chaco: toda la provincia quedará envuelta bajo tormentas hasta el miércoles con vientos de hasta 35 kilómetros por hora y un acumulado de 19 milímetro de agua. Las temperaturas oscilarán entre los 9° y los 27°.

Cómo prepararse para el regreso de las lluvias. Las recomendaciones del SMN:

Evitar realizar actividades al aire libre.

Alejarse de postes y árboles.

Retirar objetos de patios y balcones.

Limpiar sumideros para evitar inundaciones.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico del SMN anticipa un inicio de semana con condiciones meteorológicas similares al fin de semana. El lunes estará nublado con mínimas de 12° y máximas de 14° y ráfagas de viento.

El martes habrá un descenso en las temperaturas hasta los 8° con posibles lluvias durante la mañana y media mañana. Para el miércoles, jueves y viernes se prevé un cielo despejado con mínimas de 8° y máximas de 15°.

El fin de semana mantendrá condiciones similares con el sol a pleno, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.