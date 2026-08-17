Se aproxima un diluvio de agua helada este lunes 17.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes 17 de agosto diferentes alertas por fenómenos meteorológicos que afectarán a varias regiones de Argentina. El panorama incluye nevadas intensas, lluvias, tormentas, ráfagas de viento y una importante reducción de la visibilidad.

En ese contexto, la expresión “agua helada” hace referencia principalmente a las precipitaciones asociadas a las nevadas y al ingreso de aire frío, que podrían presentarse en forma de nieve, aguanieve o lluvia según la altura y las condiciones de cada zona.

Alerta naranja por nieve en Mendoza

Una de las situaciones más relevantes se presenta en Mendoza, donde rige una alerta naranja por nevadas. El SMN anticipa precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulados de entre 10 y 25 centímetros de nieve.

En los sectores ubicados a menor altura, las precipitaciones podrían cambiar de nieve a lluvia o aguanieve, debido a las diferencias de temperatura entre las distintas zonas de la provincia.

La combinación de nieve y viento también puede generar complicaciones para la circulación, especialmente en caminos de montaña y sectores cordilleranos.

Alerta naranja por nieve en Mendoza. ChatGPT

Nieve en Neuquén, San Juan y La Rioja

Además de Mendoza, el organismo meteorológico mantiene una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Neuquén, San Juan y La Rioja.

En las zonas más elevadas de Cuyo se esperan acumulaciones que podrían llegar hasta los 60 centímetros, mientras que el viento podría levantar la nieve depositada y provocar una marcada disminución de la visibilidad.

En el caso de Neuquén y el sur de Santa Cruz, los valores previstos se ubican entre 5 y 30 centímetros de nieve acumulada, dependiendo de cada sector.

Tormentas fuertes en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes

El mal tiempo también alcanzará al Litoral argentino, donde permanece vigente una alerta amarilla por tormentas.

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes podrían registrar lluvias y tormentas de intensidad variable. Entre los fenómenos previstos aparecen abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 60 y 80 milímetros, con los mayores registros previstos sobre sectores de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Tormentas fuertes en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Foto: Foco Uy

Vientos de hasta 130 km/h en la cordillera

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos intensos para zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

En estos sectores se esperan vientos predominantes del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían alcanzar valores mucho mayores y llegar hasta los 130 km/h.

La combinación de fuertes vientos con nieve en algunos sectores puede generar condiciones especialmente adversas en rutas y caminos de alta montaña, por lo que se recomienda consultar las condiciones meteorológicas antes de emprender viajes por las zonas alcanzadas por las alertas.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El mal tiempo no quedará limitado a las provincias alcanzadas durante el lunes. Según el pronóstico informado, las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el martes 18 y el miércoles 19 de agosto.

La situación estará acompañada por un descenso de las temperaturas, con registros que podrían ubicarse cerca de los 9 °C, además de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Después del paso del sistema de tormentas, las condiciones tenderán a mejorar. Para el jueves y viernes se espera tiempo más estable y cielo despejado, con temperaturas que se ubicarán aproximadamente entre los 8 °C y 14 °C.

El escenario será, por lo tanto, de una semana con cambios marcados en el tiempo, con lluvias y tormentas durante los primeros días y una posterior mejora de las condiciones meteorológicas.