El pronóstico del tiempo anticipa un inicio de semana marcado por el regreso de las lluvias y un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, abundante caída de agua en períodos cortos, posible granizo y ráfagas de viento.

El fenómeno tendrá lugar durante el lunes 17 de agosto, feriado nacional, y afectará principalmente a sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

La expresión “diluvio de barro” hace referencia al escenario que puede generarse cuando las lluvias son muy abundantes y se acumula una importante cantidad de agua sobre calles, caminos y terrenos, especialmente en zonas de tierra o con suelos saturados. El escurrimiento puede arrastrar tierra y sedimentos y generar calles y caminos anegados y cubiertos de barro.

Diluvio de barro: qué puede pasar durante las tormentas

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar una rápida acumulación de agua. El SMN contempla entre los principales riesgos asociados a las tormentas fuertes las lluvias intensas, las ráfagas, el granizo y la actividad eléctrica.

Cuando el agua supera la capacidad de absorción o drenaje del terreno, puede desplazarse hacia calles, zonas bajas y caminos. En sectores donde existe tierra expuesta, ese desplazamiento puede mezclar el agua con sedimentos y generar barro y anegamientos.

Por eso, la combinación de abundantes lluvias y terrenos saturados puede complicar especialmente la circulación durante y después del temporal.

Diluvio de barro: qué puede pasar durante las tormentas. Gemini IA.

Qué provincias tendrán tormentas el lunes 17

El sistema de tormentas alcanzará durante el lunes a Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Se esperan períodos de lluvias intensas y condiciones que podrían afectar las actividades habituales.

Además de la lluvia, el episodio puede estar acompañado por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, fenómenos que suelen presentarse asociados a tormentas fuertes.

En este tipo de situaciones, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles inundadas, alejarse de árboles y postes y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Qué provincias tendrán tormentas el lunes 17.

Recomendaciones ante el temporal

Limpiar previamente desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles o cerca de postes.

No circular por calles o caminos que se encuentren anegados.

Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El mal tiempo no quedará limitado al norte y centro del país. Según el pronóstico informado, las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el martes 18 y el miércoles 19 de agosto.

La situación estará acompañada por un descenso de las temperaturas, con registros que podrían ubicarse cerca de los 9 °C, además de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Después del paso del sistema de tormentas, las condiciones tenderán a mejorar. Para el jueves y viernes se espera tiempo más estable y cielo despejado, con temperaturas que se ubicarán aproximadamente entre los 8 °C y 14 °C.

El SMN cuenta con herramientas de monitoreo y pronóstico inmediato para seguir la evolución de tormentas severas y fenómenos asociados como granizo e inundaciones repentinas.