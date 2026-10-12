Tras el feriado, ANSES retoma el calendario de pagos y depositará el martes 13 a los jubilados con DNI terminado en 2.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos a los jubilados tras el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza.

El calendario de pagos fue puesto en pausa por el fin de semana largo, fechas en las que los bancos no prestan servicios, por lo que la última acreditación de haberes fue el viernes 9 para los beneficiarios con DNI terminado en 1.

ANSES retoma el calendario de pagos: quiénes cobran el martes 13 de octubre

El martes 13 el organismo previsional liquidará los haberes de los titulares que perciban el haber mínimo y cuyos DNI terminen en 2. Luego, las fechas de pagos continuarán de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Tras el feriado, ANSES retoma el calendario de pagos y depositará el martes 13 a los jubilados con DNI terminado en 2. ANSES

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES que superen el haber mínimo?

Los jubilados y pensionados cuyos DNI superen el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del viernes 23 de octubre siguiendo este esquema:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Cuánto cobran los jubilados en octubre

Los beneficiarios de ANSES cobrarán con aumento de 1,66% durante octubre en el marco del esquema de movilidad vigente. Este porcentaje deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto relevado por el INDEC.

El ajuste fue formalizado mediante la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del pago del bono extraordinario de $ 70.000, por lo que la mínima quedó en $ 505.748,51.