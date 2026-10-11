Dejar que el sistema renueve el capital sin revisar las condiciones del mercado equivale a aceptar la tasa fijada por el banco de origen sin evaluar alternativas con mejor retorno.

Mantener la opción de renovación automática en un plazo fijo tradicional suele percibirse como una estrategia práctica para evitar trámites cada 30 días.

Sin embargo, congelar el capital en la misma entidad de forma consecutiva genera un costo de oportunidad directo : impide aprovechar variaciones en las tasas de interés, limita la liquidez ante imprevistos financieros y bloquea la posibilidad de migrar hacia opciones con mejor rendimiento dentro del sistema financiero.

Según los datos del régimen de transparencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la dispersión de las Tasas Nominales Anuales (TNA) entre entidades financieras tradicionales y billeteras digitales genera diferencias considerables en el rendimiento final de un depósito a 30 días.

Dejar que el sistema renueve el capital sin revisar las condiciones del mercado equivale a aceptar la tasa fijada por el banco de origen sin evaluar alternativas con mejor retorno .

Qué revisar antes del vencimiento de un plazo fijo

La gestión eficiente de los ahorros requiere un seguimiento periódico previo a la fecha de acreditación.

Para evitar pérdidas por rendimientos desactualizados o falta de liquidez, es recomendable auditar primero la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) ofrecidas por la entidad al momento del vencimiento, comparándolas con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el BCRA para evaluar si el rendimiento supera la inflación proyectada.

La gestión eficiente de los ahorros requiere un seguimiento periódico previo a la fecha de acreditación.

Asimismo, resulta fundamental consultar la nómina de tasas de plazos fijos para no clientes que publica el BCRA en su Régimen de Transparencia, donde se cotejan las opciones de los principales bancos del país.

También deben evaluarse las necesidades inmediatas de liquidez para determinar si se inmovilizará la totalidad del dinero por otros 30 días y corroborar en el home banking que la opción de “renovación automática” se encuentre desactivada para mantener la disponibilidad de los fondos.

El costo de oportunidad: ejemplo numérico de rendimiento

El impacto de renovar “en piloto automático” se evidencia al comparar el rendimiento de una inversión colocada a la tasa promedio del sistema frente a una entidad que ofrece condiciones superiores dentro del mercado formal.

Por ejemplo, sobre un capital inicial de $1.000.000 colocado a un plazo de 30 días:

Escenario A (Renovación automática en entidad tradicional) : con una TNA del 37%, el depósito genera un rendimiento de $30.410,95 al cabo de un mes.

Escenario B (Reubicación de fondos en entidad con mayor tasa): con una TNA del 42% obtenida tras comparar las opciones vigentes en el sistema, el rendimiento mensual asciende a $34.520,54.

La decisión de no revisar la tasa vigente representa una pérdida de $4.109,59 mensuales en este capital de muestra.

Pasos recomendados para el control mensual de la cuenta

Para mantener el control sobre la rentabilidad del dinero y evitar pérdidas innecesarias, es conveniente realizar una rutina de verificación antes de cada vencimiento.

El primer paso consiste en identificar la fecha exacta de finalización del plazo fijo para ingresar al sistema bancario durante el horario operativo del mercado y desactivar la opción de renovación automática, garantizando la acreditación de capital e intereses en la caja de ahorro.

Una vez liberados los fondos, se debe consultar la tabla comparativa del régimen de transparencia del BCRA para verificar qué banco ofrece la mejor tasa a 30 días.