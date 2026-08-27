Llega el tormentón de agosto a Buenos Aires: fuertes lluvias golpearán la región este jueves 27

Se aproxima la tormenta del año este jueves 27 y viernes 28 de agosto: fuertes lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura

El municipio de Buenos Aires, Cauca, atraviesa una semana marcada por la inestabilidad y las precipitaciones. Para este jueves 27 de agosto, se mantiene la posibilidad de lluvias en la zona, en medio de un panorama de fuertes precipitaciones en el occidente de Colombia.

Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias de variada intensidad, con precipitaciones que podrían afectar especialmente a sectores del Cauca y otras zonas del occidente del país.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires, Cauca, este jueves 27?

Para Buenos Aires, las previsiones meteorológicas anticiparon para el jueves una jornada con lluvias débiles y cielo parcialmente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar los 28 °C.

Estas condiciones llegan después de varios días de elevada inestabilidad en el municipio. Entre el viernes 21 y el martes 25, la probabilidad de precipitaciones alcanzó hasta el 90% en algunas jornadas, acompañada por tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Fuertes lluvias afectarán al Cauca y otras zonas del país

El panorama más amplio muestra un incremento de las lluvias sobre diferentes regiones de Colombia. La presencia de ondas tropicales favorece la formación de nubosidad, precipitaciones de distinta intensidad y actividad eléctrica, especialmente en el occidente, norte y centro del territorio.

Llega el tormentón de agosto a Buenos Aires: fuertes lluvias golpearán la región este jueves 27 Foto: Foco Uy

En sectores del Pacífico y Cauca ya se registraron precipitaciones fuertes y actividad eléctrica durante los últimos días, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente y mantener la inestabilidad en la región.