Alerta del SMN por el diluvio del año: 3 días seguidos de tormentas intensas y ráfagas de hasta 70 km/h en CDMX, Jalisco y Veracruz

Un escenario meteorológico de severa inestabilidad afectará a gran parte del territorio mexicano durante las próximas 72 horas. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del monzón mexicano sobre el noroeste, el avance de las ondas tropicales número 32 y 33, y la presencia de canales de baja presión provocarán un periodo prolongado de lluvias muy fuertes a intensas en la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y otras entidades.

El reporte del SMN indica que estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y una alta probabilidad de caída de granizo en sectores del occidente y centro del país.

Llega el diluvio del mes el viernes 28 de agosto: alertan por una tormenta helada con granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h SMN

¿Cómo estará el clima durante este viernes 28 de agosto?

Para la jornada del viernes 28 de agosto, el SMN anticipa lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en la región centro y este de Guerrero. En tanto, se registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (oeste, sur y suroeste), Veracruz (centro y sur), Sonora, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En el Valle de México, la Ciudad de México registrará intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que el Estado de México registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm. Durante el día, el viento alcanzará rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Sonora y el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, además de generar oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas del Pacífico central y sur.

¿Qué zonas tendrán tormentas intensas y ráfagas durante el fin de semana?

El sábado 29 de agosto, el núcleo de mayores acumulados de agua se concentrará en Sinaloa, con lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm. Asimismo, se mantendrán las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Llega el diluvio del mes el viernes 28 de agosto: alertan por una tormenta helada con granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h SMN

Para el domingo 30 de agosto, el temporal persistirá con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Durante este período, sectores de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de granizadas.

¿Dónde continuará el calor extremo y cuándo cambiará el tiempo?

Pese al desarrollo de las tormentas, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

En el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, las temperaturas máximas superarán los 45 °C, mientras que en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los valores oscilarán entre 40 y 45 °C.

El SMN prevé que a partir del lunes 31 de agosto la onda de calor finalice paulatinamente en Baja California, Sonora y Chihuahua. El organismo alertó que los volúmenes de lluvia acumulados en estos tres días pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.