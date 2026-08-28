Se aproxima una tormenta histórica el viernes 28 con 24 horas de tormentas con granizo y lluvias en Mendoza.

El tiempo volverá a complicarse este viernes 28 de agosto en la provincia de Mendoza. Se trata del avance de un sistema de inestabilidad favorecerá la formación de tormentas fuertes, lluvias intensas, posible caída de granizo, nevadas y ráfagas de viento.

Cómo estará el clima en Mendoza, según el SMN

El área metropolitana de Mendoza comenzó el día con un clima favorable con mínimas de 6° y máximas de 19° con pocos vientos.

Sin embargo, las localidades ubicadas cordilleranas como Punta de Vacas afrontarán un viernes 28 marcado por una tormenta con granizo y posible caída de nieve. Las ráfagas de viento escalarán hasta lo 51 kilómetros por hora mientras las lluvias se prolongarán a lo largo del día.

Se aproxima una tormenta histórica el viernes 28 con 24 horas de tormentas con granizo y lluvias en Mendoza. Foco Uy

Desde el SMN recomendaron estar al tanto de los informes oficiales por la mínima de-6° que afrontará la localidad. En esta línea, las recomendaciones del organismo meteorológico son las siguientes:

Evitar realizar actividades al aire libre.

Limpiar sumideros y drenajes para que fluya el agua.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Pronóstico del clima para Mendoza

El tiempo en Mendoza tendrá mínimas de 6° con cielo parcialmente nublado y algunos rayos de sol durante la tarde. El fin de semana mejorarán las condiciones climáticas con mínimas de 7° y máximas de 19° con baja humedad y el cielo despejado.