Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El tiempo en España comienza a mejorar este viernes 28 de agosto, especialmente en Galicia, aunque el ambiente seguirá siendo fresco. El cambio dará paso a un fin de semana más estable en gran parte del país, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La mejora se notará con mayor claridad el sábado. Ese día predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. Las temperaturas máximas subirán en casi todo el país.

Sin embargo, el tiempo no será igual en todo el país. El litoral gallego y Canarias todavía podrán registrar alguna lluvia débil. Estas serán las principales excepciones dentro de un panorama con más claros.

MADRID, 25/06/2026.- Una mujer con paraguas junto a la boca de Metro de Iglesia, en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

El tiempo en España mejora este viernes: ¿en qué zonas se notará?

El cambio del tiempo en España mostrará este viernes una mejora clara en Galicia. Los datos apuntan a un panorama mejor, aunque las temperaturas continuarán frescas durante la jornada.

Del viernes abrirá el paso al fin de semana. La calma irá ganando terreno antes de un sábado con cielos más despejados. El cambio no traerá una subida inmediata en todas las zonas.Por ese motivo, quienes tengan planes al aire libre deberán tener en cuenta el ambiente fresco. La mejora se notará primero en el cielo. Después llegará a las temperaturas, que comenzarán a subir de forma más clara el sábado.

En España sitúa a Galicia como la zona donde el cambio será más claro este viernes. No obstante, el litoral gallego todavía podrá recibir alguna lluvia débil durante el sábado. Por ello, la calma no será total en todos sus puntos.

Pronóstico del fin de semana: dónde habrá cielos despejados

El sábado será la jornada más estable dentro del pronóstico disponible para el fin de semana. Dejará cielos poco nubosos o despejados tanto en la Península como en Baleares.

Este panorama permitirá una mejora amplia. Los claros se extenderán por buena parte del país. Las temperaturas máximas subirán en casi todas las zonas.El tiempo en España no será igual en todas las zonas.

El litoral de Galicia quedará entre los pocos lugares donde aún podrá aparecer alguna lluvia débil. Canarias también mantendrá esa posibilidad.Los datos aportados no concretan el tiempo del domingo.

Por ello, el cambio deberá seguirse en Aemet. Conviene hacerlo antes de organizar viajes o planes al aire libre.

¿Dónde seguirá lloviendo durante el fin de semana?

Aunque el tiempo en España avanzará hacia la calma, las lluvias no desaparecerán por completo. El sábado podrá registrarse alguna lluvia débil en el litoral gallego y en Canarias.

En Galicia, la mejora comenzará desde el viernes. Sin embargo, la posibilidad de lluvia se mantendrá en la franja costera durante el sábado. El resto del territorio peninsular tendrá un panorama más estable, con cielos poco nubosos o despejados.

Canarias será la otra excepción relevante del fin de semana. La previsión contempla lluvias débiles en las islas. Baleares, en cambio, quedará dentro de la zona con mayor presencia de claros.

Las lluvias previstas serán débiles y estarán localizadas. El tiempo en España será favorable en general. Aun así, convendrá consultar el pronóstico local antes de hacer planes en el litoral gallego o en Canarias.

¿Qué tiempo hará el sábado en la Península, Baleares y Canarias?

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

En la Península, el tiempo en España estará marcado el sábado por cielos poco nubosos o despejados. La única salvedad será el litoral gallego, donde podrá caer alguna lluvia débil.

Baleares también tendrá calma y abundantes claros. A diferencia de Galicia y Canarias, los datos no prevén lluvias para las islas durante esa jornada.

En Canarias, en cambio, todavía podrá registrarse alguna lluvia débil. Las islas quedarán así fuera del cielo despejado previsto para buena parte de la Península y Baleares.

La combinación de más claros y temperaturas máximas en ascenso marcará el inicio del fin de semana. El tiempo en España presenta al sábado como la jornada más favorable dentro de los datos disponibles.

¿Qué tiempo hará el domingo en España?

El domingo 30 de agosto predominará el tiempo estable en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados debido a la presencia de altas presiones. No hay avisos meteorológicos previstos para esa jornada.

Las principales excepciones estarán en Galicia y Asturias, donde el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. A lo largo del día, estas lluvias podrán extenderse hacia otras zonas del Cantábrico. En Canarias solo se espera alguna precipitación débil y dispersa en La Palma.

Las temperaturas subirán de forma ligera o moderada en la mayor parte de la Península. Podrán alcanzarse los 35 grados en Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Granada, Lleida, Logroño, Murcia y Teruel. Las máximas bajarán únicamente en el Cantábrico, mientras que los archipiélagos registrarán pocos cambios.