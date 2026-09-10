Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento.

Con la llegada de un frente que cruzará el territorio de oeste a este, las tormentas eléctricas y las lluvias dispersas volverán a ser protagonistas en la antesala al segundo fin de semana de septiembre.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya tomó nota de la situación y emitió una alerta amarilla para este jueves sobre una provincia en concreto.

Alerta amarilla en Misiones: qué dice el SMN sobre las tormentas del jueves

El aviso del SMN apunta directamente al jueves 10 de septiembre. Ese día se espera el paso de un frente con lluvias y tormentas de intensidad variable.

El aviso del SMN apunta directamente al jueves 10 de septiembre. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los núcleos más fuertes se ubicarán hacia el nordeste, en el límite con Paraguay y el sur de Brasil, zona que incluye a Misiones. Por eso la alerta amarilla se activó puntualmente sobre la provincia.

En función de los datos difundidos para Posadas, el jueves habrá tormenta durante la madrugada y la mañana, con una máxima de 25°C y una mínima de 16°C. La probabilidad de precipitación en la franja matutina llega al 99%.

Cómo sigue el pronóstico extendido para Posadas tras la tormenta

El viernes 11 el escenario inestable continúa, con tormentas nuevamente previstas y una máxima de 23°C. Recién hacia el fin de semana el cielo empieza a despejarse.

El sábado 12 y el domingo 13 llegan con cielos parcialmente nublados a despejados, temperaturas en descenso y mínimas de hasta 11°C. Es el clásico respiro que sigue a un frente frío tras dejar su marca.

A partir del lunes 14 se instala una racha de días despejados y estables, con máximas que oscilan entre 19°C y 22°C. El jueves 17, sin embargo, la máxima vuelve a treparse a 26°C, anticipando otro cambio de humedad.

El contexto regional: calor, sudestada y qué recomiendan para las zonas ribereñas

El miércoles y el jueves fueron señalados como las jornadas más cálidas de la semana, con más de 25°C en sectores del NEA. Esa misma humedad es la que después alimenta las tormentas.

En paralelo, sobre el nordeste bonaerense se organiza una sudestada, con vientos de 35 a 50 km/h y lluvias que pueden dejar hasta 10 mm.