La discusión por la mejor pizza de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. El ranking Top 50 Buenos Aires 2026 de Best Pizza World puso en el primer lugar a una pizzería que se aleja de los clásicos porteños: Togni’s Pizza, especializada en el estilo New York.

La propuesta obtuvo 923,30 puntos y superó por apenas 0,80 unidades a La Mezzetta, uno de los grandes templos de la pizza tradicional de la Ciudad. El listado fue actualizado el 5 de septiembre y reúne establecimientos de distintos estilos.

Togni’s Pizza, la gran sorpresa del ranking

La pizzería, fundada en 2021 por el cocinero Máximo Togni, se impuso con una propuesta inspirada en la pizza neoyorquina. Sus preparaciones utilizan harina orgánica, masa madre y una fermentación de 24 horas en frío , además de tomate italiano y productos de estación.

Imagen ilustrativa Togni's Pizza

El resultado generó sorpresa porque dejó detrás a varios establecimientos con décadas de historia y fuerte arraigo en la gastronomía porteña.

Cuáles completaron el podio

El segundo lugar fue para La Mezzetta, que consiguió 922,50 puntos. Fundada en 1939, es reconocida especialmente por su fugazzeta rellena y por mantener la tradición de comer las porciones de pie frente al mostrador.

El tercer puesto quedó en manos de Pizzería Popular, con 922,10 puntos, gracias a una propuesta de estilo napolitano que se diferencia de la clásica pizza al molde porteña.

Imagen ilustrativa Google Maps

El cuarto lugar fue para Kentucky de avenida Corrientes, con 920,70 puntos, mientras que El Cuartito quedó quinto con 919,80. El sexto puesto correspondió a El Cedrón, con 919,40.

Cómo se eligió la mejor pizza de Buenos Aires

Best Pizza World explica que su ranking utiliza el Best Pizza Index (BPI), elaborado a partir de datos públicos y verificables. Entre los factores considerados aparecen la satisfacción de los clientes, la consistencia de las reseñas, la trayectoria y el vínculo de cada pizzería con su público.

Por eso, el Top 50 no se limita a la pizza porteña tradicional: también incluye propuestas napolitanas, contemporáneas y de estilo New York .

Así, en 2026, el primer puesto quedó en manos de Togni’s Pizza, por delante de algunos de los nombres históricos que durante décadas protagonizaron la discusión sobre cuál es la mejor pizza de Buenos Aires.