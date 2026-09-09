Llega el diluvio de agua helada más fuerte de septiembre a partir del miércoles 9: tormentas con lluvias y granizo en San Luis y Córdoba.

San Luis y Córdoba serán golpeados por condiciones meteorológicas adversas a partir del miércoles 9 de septiembre.

El informe oficial del SMN anticipa el ingreso de fuertes tormentas con grandes acumulados de lluvias y ráfagas de viento.

Pronóstico del tiempo para San Luis y Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó qué localidades están bajo alerta en ambas provincias:

Córdoba

Las zonas al sur del área metropolitana de Córdoba como Alta Gracia, Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Villa Dolores experimentarán una baja en la temperatura hasta los 7°.

Se esperan chubascos de baja intensidad, pero continuos a lo largo de toda la tarde y noche.

San Luis

Las localidades ubicadas al este de la provincia también serán afectadas por las tormentas. En estas zonas la actividad eléctrica será intensa con precipitaciones constantes que podrían extenderse por varios días.

Se espera grandes cantidades de agua acumulada. por lo que el SMN recomendó mantenerse al tanto de la evolución del clima.

Alerta por nieve en la provincia de San Luis, dónde se esperan nevadas

Durante la mañana del sábado 12 se espera una nevada en la localidad de El Trapiche en San Luis. Las condiciones serán potenciadas por una baja en las temperaturas hasta los -2°, al mismo tiempo que podría haber lluvias.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El tiempo en Buenos Aires mantendrá una mínima de 12° y una máxima de 19° para el miércoles 9 de septiembre.

El jueves volverán a subir las temperaturas con máximas de 20° por la tarde y noche parcialmente nublada. Estas condiciones se repetirán el viernes, pero sin tanta presencia de sol.

El fin de semana volverán a bajar las temperaturas con un derrumbe térmico hasta los 6° potenciado por ráfagas de viento inestables.