Un conductor protagonizó una insólita maniobra en una estación de servicio de San Juan: después de recibir combustible, puso en marcha su vehículo y abandonó el lugar antes de realizar el pago. La escena fue registrada por el sistema de vigilancia del establecimiento y posteriormente comenzó a circular entre los usuarios de redes sociales.

El episodio ocurrió en la esquina de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría, en la capital sanjuanina. Según se observa en las imágenes, el automovilista ingresó normalmente a la playa, se detuvo frente a uno de los surtidores y aguardó a que un playero realizara la carga.

Cargó combustible y huyó de manera repentina

Durante los primeros instantes, la situación se desarrolló con total normalidad. El trabajador completó la carga y, cuando llegó el momento de cobrar, el conductor encendió el vehículo de manera inesperada y atravesó rápidamente la playa para salir de la estación.

La reacción tomó por sorpresa al empleado que acababa de atenderlo. En el registro puede verse cómo el automóvil se aleja sin pagar, mientras el playero permanece en el establecimiento y observa la huida sin poder detenerlo.

Después de abandonar la estación, el conductor tomó una de las calles próximas al lugar y continuó su marcha hasta desaparecer de la zona. La secuencia completa permitió observar tanto su ingreso al establecimiento como la salida posterior, lo que facilitó que el episodio pudiera reconstruirse a partir de las imágenes.

Buscan datos para identificar al conductor

La difusión del video generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular las imágenes acompañadas por pedidos de información. El objetivo principal es obtener datos que permitan reconocer el vehículo y establecer quién estaba al volante al momento del hecho.

El material registrado por las cámaras también podría resultar relevante ante una eventual denuncia por lo ocurrido. Hasta el momento, las imágenes difundidas están siendo utilizadas principalmente para intentar localizar al automóvil involucrado.