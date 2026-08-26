Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

El ingreso de un sistema meteorológico desde el océano Pacífico provocará un escenario de inestabilidad extrema en varias zonas cordilleranas del país.

Las condiciones más adversas estarán asociadas a nevadas, lluvias y fuertes vientos, con posibilidad de una importante reducción de la visibilidad.

En Mendoza, San Juan y Chubut se esperan distintos fenómenos durante las próximas horas, con especial impacto en las áreas de mayor altura.

Mendoza: fuertes nevadas y hasta 150 centímetros de acumulación

La situación más intensa se registra en la cordillera de Mendoza, donde el SMN mantiene una alerta naranja por nevadas persistentes.

De acuerdo con el organismo, en los sectores alcanzados la acumulación de nieve podría ubicarse entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían generar nieve en suspensión y una fuerte reducción de la visibilidad.

Otros sectores de Mendoza permanecen bajo alerta por viento Zonda, un fenómeno que puede provocar cambios repentinos en la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad.

San Juan: nieve, viento y condiciones complicadas en la cordillera

En San Juan, las zonas cordilleranas también se encuentran bajo alerta por nevadas.

El SMN prevé nevadas persistentes, acompañadas por vientos fuertes que pueden generar nieve en suspensión y complicar la visibilidad en rutas y caminos de montaña. Los acumulados previstos en los sectores bajo alerta amarilla pueden alcanzar entre 30 y 60 centímetros.

La provincia también registra advertencias por viento Zonda, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h en determinados sectores.

Chubut: nieve, lluvias y fuertes ráfagas

En Chubut, el panorama también será complicado, principalmente en las zonas cordilleranas del noroeste provincial.

El SMN mantiene advertencias por nevadas, lluvias y viento, mientras que las zonas de mayor elevación podrían recibir precipitaciones en forma de nieve. La combinación de nieve y viento puede generar baja visibilidad y dificultades para circular.

Además, se mantiene vigente la triple alerta amarilla para sectores cordilleranos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, con precipitaciones importantes y posibilidad de que los valores previstos sean superados localmente.

Viento polar y ráfagas de hasta 90 km/h: dónde golpeará con más fuerza

El viento será otro de los grandes protagonistas del temporal.

En distintas áreas cordilleranas se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. En sectores más expuestos, especialmente de montaña, los valores pueden ser todavía mayores.

Estas condiciones pueden provocar caída de objetos, reducción de la visibilidad, nieve en suspensión y complicaciones en rutas, especialmente en caminos de montaña.

Alerta por nieve: qué provincias están afectadas

El temporal no se limita a las tres provincias mencionadas. Las alertas por nevadas también alcanzan sectores de Neuquén y Río Negro, mientras que otras provincias del oeste argentino presentan advertencias por viento y viento Zonda.

El escenario más intenso se concentra sobre la Cordillera de los Andes, donde la combinación de nieve y viento puede generar condiciones especialmente adversas para quienes deban circular.

Qué recomienda el SMN ante el temporal

Ante las condiciones meteorológicas previstas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en zonas cordilleranas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar circular si no es estrictamente necesario.

Consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Utilizar vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve .

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar permanecer en zonas expuestas durante las ráfagas.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales.

La combinación de nevadas intensas, viento y reducción de la visibilidad puede volver peligrosos los desplazamientos, particularmente en rutas y caminos de montaña.