El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento sobre un nuevo episodio de inestabilidad que alcanza a distintas localidades del Litoral argentino. El fenómeno puede generar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

Entre las zonas bajo vigilancia aparecen sectores de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde las condiciones pueden complicarse durante las próximas horas.

El organismo meteorológico advierte que las tormentas podrían presentarse con distinta intensidad y provocar acumulados importantes de agua en períodos cortos.

Tormentas fuertes: cuáles son las zonas más afectadas

De acuerdo con el último panorama difundido, Entre Ríos concentra buena parte de la atención meteorológica. La alerta alcanza a departamentos como Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El SMN anticipó que podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída localizada de granizo.

Los acumulados estimados se ubican entre 30 y 50 milímetros, aunque el organismo no descarta que esos valores puedan ser superados puntualmente en determinados sectores.

La situación también alcanza a Santa Fe y Corrientes, donde se mantiene la posibilidad de fenómenos asociados al mismo escenario de inestabilidad.

Lluvias intensas y ráfagas: qué puede ocurrir durante el temporal

Foto: Foco Uy Foco Uy

El principal riesgo estará relacionado con la posibilidad de que las precipitaciones se concentren en lapsos muy breves. Este tipo de fenómeno puede generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en sectores vulnerables.

A esto se suma la posibilidad de ráfagas fuertes, actividad eléctrica y granizo localizado, tres factores que pueden incrementar el impacto del temporal sobre rutas, vehículos, viviendas y actividades al aire libre.

El SMN utiliza el nivel amarillo para advertir sobre fenómenos que pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes bajo vigilancia meteorológica

En Entre Ríos, las primeras horas de la jornada aparecen como uno de los períodos de mayor inestabilidad.

En algunas localidades entrerrianas ya se habían registrado episodios de granizo y fuertes tormentas, mientras que en otros sectores el fenómeno tuvo menor intensidad.

Mientras algunas zonas reciben precipitaciones intensas, otras pueden experimentar solamente viento o un descenso marcado de la temperatura.

El fenómeno que preocupa de cara a los próximos días

Aunque el episodio más intenso señalado por Elonce fue considerado puntual y localizado, el escenario climático del Litoral merece especial atención de cara al comienzo de septiembre.

El propio SMN explicó recientemente que la presencia de El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral argentino y puede favorecer una mayor frecuencia de episodios de lluvias intensas, tormentas severas, granizo y ráfagas.

El organismo meteorológico también indicó que, durante la primavera, la combinación de temperaturas y humedad puede generar condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas.