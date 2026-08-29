El domingo 30 y lunes 31 de agosto llega un importante cambio en las condiciones meteorológicas en distintas regiones de Argentina.

La llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa podría dejar lluvias abundantes, tormentas de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con los pronósticos, el escenario más complicado se concentrará en sectores del Litoral y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones podrían generar acumulación de agua y dificultades para la circulación.

Tormentas fuertes y granizo: cuándo llegará el peor momento

En Misiones, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de un escenario de inestabilidad asociado a la Tormenta de Santa Rosa. El pronóstico anticipa lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La situación se extenderá durante el fin de semana largo. Según la información difundida por la OPAD, entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto podrían registrarse áreas de lluvias y tormentas, con posibilidad de precipitaciones copiosas, granizo y fuertes ráfagas .

El domingo 30 aparece como una de las jornadas a seguir con mayor atención, ya que las condiciones volverán a desmejorar después de una posible mejora temporaria.

Las regiones de Argentina que estarán bajo vigilancia

Foto: Foco Uy Foco Uy

El Litoral argentino aparece entre las zonas más expuestas al avance de las tormentas. Misiones podría registrar acumulados importantes de lluvia y períodos de fuerte actividad eléctrica, mientras que sectores de Corrientes también podrían recibir precipitaciones, ráfagas y tormentas de distinta intensidad.

El escenario también alcanza al sudeste bonaerense, donde la llegada de la Tormenta de Santa Rosa mantiene bajo atención a distintas localidades costeras.

Los pronósticos contemplan acumulados de lluvia que podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Riesgo de inundaciones y recomendaciones ante el temporal

Las lluvias intensas pueden generar anegamientos y acumulación de agua, especialmente en calles, zonas bajas y sectores con drenaje insuficiente.

En Misiones, la recomendación es evitar circular por calles que puedan acumular agua y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Ante la posibilidad de granizo y fuertes ráfagas, también se aconseja permanecer en lugares seguros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar ubicarse debajo de árboles, carteles o estructuras que puedan desprenderse.