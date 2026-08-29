Se aproxima el diluvio del año que durará 72 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h

Este sábado 29 de agosto la Ciudad de México tendrá un día lluvioso. Durante la mañana se esperan cielos nublados, ambientes frescos, bancos de nubes y nubosidad, mientras que posteriormente aumentará la intensidad de las precipitaciones.

Para quienes deseen salir este sábado y regresar a casa tarde o de noche, el pronóstico indica condiciones más complicadas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en la capital, acompañadas de descargas eléctricas y posibles chubascos. Estas condiciones podrían provocar un aumento de la alerta, inundaciones y una visibilidad reducida.

Inundaciones a tiempo en la CDMX .

Posibles tormentas eléctricas y de granito .

Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C .

Viento desde ahora hasta ahora de 10 a 20 km/h , con velocidades de hasta 50 km/h.

El SGIRPC reportó lluvias terribles y algunos chubascos con desplazamiento lento en la capital.

Se aproxima un diluvio universal histórico el sábado 28 con 48 horas de lluvias, tormentas y caída de granizo en las principales ciudades del país. CONAGUA

Pronóstico del tiempo par ahoy sábado 29 de agosto

El panorama será lluvioso en buena parte del país. El SMN pronostica lluvias muy intensas, actividad eléctrica y la posibilidad de granizo en distintas regiones, mientras que las precipitaciones podrían provocar desprendimientos, inundaciones y desbordamientos.

En las zonas con gran concentración de estados importantes del Pacífico, tanto del norte como del sur , puede estar seguro de que el escenario será especialmente complicado en diversas ciudades y regiones durante el día:

50 a 75 mm: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Veracruz, Campeche y Yucatán.

25 a 50 mm: Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México , Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.

El grano podría aparecer en zonas del oeste y centro del país, incluido el Valle de México.

En diferentes regiones, pueden producirse ráfagas de viento de entre 40 y 70 km/h .

Conagua confirma un escenario de precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, posibles desastres y riesgos de inundaciones en distintas zonas.

Se viene la lluvia de granizo del siglo: 76 horas seguidas de tormentas y vientos de 70 km/h ChatGPT + Canva

Clima para este domingo 30 de agosto

El domingo 30 de agosto se mantendrá la posibilidad de lluvias en buena parte del país. El pronóstico del SMN prevé lluvias intensas, tormentas y fuertes aguaceros , con la posibilidad de nevadas e inundaciones en las zonas donde se registren las precipitaciones más intensas.

Lluvias intensas con duraciones muy largas (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y Chiapas.

Chubascos con precipitaciones intensas (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Gamas de Chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Velocidades de 40 a 60 km/h: se esperan en diferentes zonas del norte, oeste y seguridad del país.

Rachas de 30 a 50 km/h: también pueden ocurrir en Ciudad de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco, entre otras entidades.

Oleaje de 2 a 3 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y costa occidental de la península de Baja California.

En la Ciudad de México , el panorama será de ráfagas de viento de 5 a 25 millas por hora , acompañadas de vientos de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en el sur del estado mexicano y temperaturas frescas en las zonas altas de la región durante la mañana del lunes.

La zona del Pacífico permanece bajo baja vigilancia ante la posibilidad de ciclones tropicales

El SMN monitorea una zona del Océano Pacífico que podría provocar el desarrollo de un ciclón tropical .

Reporte del clima de Conagua. CONAGUA

La misma alerta indica que el organismo está siguiendo los efectos de la tormenta mexicana y la onda tropical número 33, sistemas que favorecen la presencia de lluvias y tormentas en distintas regiones del país.