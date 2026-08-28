Llega el diluvio del año este sábado 29 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que afectará a la provincia de Corrientes. Según las proyecciones, se prevé lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

El organismo anticipó la llevada de tormentas que afectarán la provincia durante 48 horas: este viernes 28 de agosto y sábado 29.

Cómo estará el clima en Corrientes, este viernes 28 y sábado 29 de agosto

El SMN advirtió por un temporal con tormentas que afectarán a la provincia durante 48 horas. Además, se prevén fuertes ráfagas de viento que se sumarán a las lluvias.

En cuanto al clima, se registrará una suba de temperatura con máximas que alcanzarán los 26°; mientras que la mínima será de 19°.

Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Temporal en Catamarca: cómo estará el clima el sábado 29 de agosto

Según el pronóstico, se emitió una alerta amarilla y naranja que afectará a la provincia de Catamarca, especialmente en la zona de la cordillera.

Se registrarán vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.

Las zonas afectadas serán:

Antofagasta de la Sierra

Belén

Cafayate

San Carlos

Tinogasta

Santa María

Tafí del Valle

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo continuará parcialmente nublado durante el fin de semana de sábado 29 y domingo 30 de agosto.

En cuanto a la temperatura, la máxima será de 19°, mientras que la mínima será de 8°.