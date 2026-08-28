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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que afectará a la provincia de Corrientes. Según las proyecciones, se prevé lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

El organismo anticipó la llevada de tormentas que afectarán la provincia durante 48 horas: este viernes 28 de agosto y sábado 29.

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El SMN advirtió por un temporal con tormentas que afectarán a la provincia durante 48 horas. Además, se prevén fuertes ráfagas de viento que se sumarán a las lluvias.

En cuanto al clima, se registrará una suba de temperatura con máximas que alcanzarán los 26°; mientras que la mínima será de 19°.

Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.
Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.Shutterstock / Composición Canva

Temporal en Catamarca: cómo estará el clima el sábado 29 de agosto

Según el pronóstico, se emitió una alerta amarilla y naranja que afectará a la provincia de Catamarca, especialmente en la zona de la cordillera.

Se registrarán vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.

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Las zonas afectadas serán:

  • Antofagasta de la Sierra
  • Belén
  • Cafayate
  • San Carlos
  • Tinogasta
  • Santa María
  • Tafí del Valle

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo continuará parcialmente nublado durante el fin de semana de sábado 29 y domingo 30 de agosto.

En cuanto a la temperatura, la máxima será de 19°, mientras que la mínima será de 8°.