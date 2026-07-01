Se aproxima el diluvio del año con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional argentino informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por la presencia de fuertes e intensas tormentas para la jornada de este miércoles en varios puntos del país.

En este aspecto, el SMN detalló que se esperan lluvias constantes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en las zonas afectadas.

Las zonas afectadas por el diluvio

Según detalló el Servicio meteorológico Nacional a través del sistema de alerta temprana, el cual se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos, las tormentas se presentarán en las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

Asimismo, las lluvias se mantendrán durante todo este miércoles 1 de julio y podrían extenderse, pese a que hay pronosticada una mejora en las condiciones.

En tanto, las localidades que están bajo la alerta meteorológica amarilla son:

Corrientes:

General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel.

Misiones:

Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Formosa:

Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané.

Las advertencias del SMN

Respecto de los fenómenos meteorológicos que se presentarán en las zonas mencionadas anteriormente, el SMN aclaró que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", indicaron.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo Shutterstock

Asimismo, detallaron que “las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica”.

En tanto, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Los riesgos de una alerta meteorológica amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional expresa que cuando se habla de una alerta amarilla por tormentas, se hace referencia a que pueden presentarse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por este motivo, es importante tomar todas las precauciones y recomendaciones emitidas por el SMN.