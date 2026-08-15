Se aproxima el diluvio del siglo: tormentas eléctricas de hasta 40 litros con granizo y fuertes ráfagas de viento.

España afronta este fin de semana un cambio brusco de tiempo. El paso de una dana dejará una fuerte tormenta en buena parte del territorio, con chubascos muy fuertes, granizo grande y rachas de viento muy intensas, según ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El primer aviso ya llegó de madrugada. Una tormenta con fuerte aparato eléctrico descargó unos 900 rayos sobre Andalucía y dejó hasta 25 litros por metro cuadrado, el anticipo de un episodio que se extenderá a gran parte del país con posibles inundaciones locales.

Se aproxima el diluvio del siglo: tormentas eléctricas de hasta 40 litros con granizo y fuertes ráfagas de viento.

¿Dónde lloverá con más fuerza este fin de semana?

El sábado será la jornada más inestable. La dana golpeará con especial intensidad a las comunidades cantábricas, con lluvias intensas desde primera hora, mientras la inestabilidad se extiende al interior peninsular y a Baleares.

En algunos puntos, la precipitación acumulada en una hora podrá superar los 40 litros por metro cuadrado, acompañada de granizo puntualmente grande. Los chubascos y tormentas más fuertes se esperan en las zonas de montaña y del este de las provincias en alerta.

El domingo habrá algo menos de inestabilidad, aunque persistirán las lluvias en el norte y las tormentas en gran parte del territorio, salvo el suroeste. Las precipitaciones serán menos frecuentes, pero podrán seguir siendo fuertes, con granizo y ráfagas de viento intensas.

Se aproxima el diluvio del siglo: tormentas eléctricas de hasta 40 litros con granizo y fuertes ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España?

La Aemet ha situado en aviso naranja por fuertes precipitaciones a siete comunidades. Estas son las zonas de alerta de mayor riesgo:

Aragón

Castilla y León

Cataluña

Navarra

País Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Dentro de ellas, las provincias donde se esperan los chubascos más intensos son Teruel, Burgos, León, Palencia, Soria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, La Rioja y Castellón.

A esos avisos se suman otras nueve comunidades en aviso amarillo por los mismos fenómenos: Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. En la práctica, la alerta cubre casi toda la Península y Mallorca, salvo el litoral cantábrico y el de Huelva y Cádiz.

¿Cómo estarán las temperaturas en el país?

La dana trae un descenso térmico general, más acusado en el interior del tercio norte, donde las máximas bajarán más de seis grados. Las noches, en cambio, seguirán siendo cálidas, con mínimas que no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur y los litorales.

El calor resistirá en algunos puntos. Están en aviso amarillo por altas temperaturas Mallorca, Girona, Córdoba, Lleida, Huesca y Almería, con temperaturas máximas en ascenso de hasta 38 grados, además de Pontevedra, donde se esperan 35 grados y vientos muy fuertes.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con viento alisio de rachas fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas a partir del sábado.