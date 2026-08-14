(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

España se prepara para un cambio de tiempo después de un prolongado periodo dominado por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que la formación de una DANA cambiará el escenario meteorológico desde este viernes, con tormentas que podrán alcanzar una intensidad muy fuerte.

El episodio vendrá acompañado de chubascos intensos, fuertes rachas de viento y granizo en amplias zonas del interior peninsular. El sábado será, según la AEMET, el momento más adverso, tanto por la extensión de las tormentas como por la magnitud del descenso de las temperaturas.

La transformación también se producirá en las masas de aire. El aire subtropical, cálido, seco y cargado de polvo en suspensión será sustituido por aire atlántico más fresco y limpio, llevando los termómetros hacia valores más habituales para mediados de agosto.

AEMET confirma la llegada de una DANA: cuándo comienza el cambio de tiempo

El cambio de tiempo comenzará a hacerse evidente este viernes. Según la AEMET, una vaguada atlántica se aproximará al oeste de la Península y evolucionará hasta formar una DANA al final del día.

“A partir del viernes, la formación de una dana, a partir de una vaguada atlántica, que se situará durante el fin de semana en el entorno de la península, propiciará un cambio de tiempo consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular”, explica la Agencia Estatal de Meteorología.

Durante la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas en amplias zonas del interior de la Península. La principal excepción será el cuadrante suroccidental, donde la probabilidad será menor.

Las tormentas podrán dejar chubascos fuertes, granizo y rachas de viento intensas. El entorno del sistema Ibérico y las zonas del interior oriental peninsular aparecen inicialmente como las áreas donde los fenómenos podrían alcanzar mayor intensidad.

Estas son las zonas donde las tormentas pueden ser más fuertes

La DANA no afectará de la misma manera a todo el territorio. Para el viernes, la AEMET sitúa las tormentas potencialmente más intensas en el entorno del sistema Ibérico y el interior oriental de la Península.

En estas áreas, tanto los chubascos como las rachas de viento podrían alcanzar una intensidad muy fuerte. El granizo será otro de los fenómenos asociados al episodio.

A medida que avance el fin de semana, las tormentas se extenderán por buena parte del territorio. Con la DANA situada en el interior peninsular, los chubascos serán bastante generalizados y podrán alcanzar también Baleares.

La AEMET considera menos probables las tormentas en determinadas zonas del suroeste de la Península y Galicia. No obstante, el organismo advierte de que todavía resulta complicado determinar con precisión dónde se producirán los fenómenos más adversos.

AEMET advierte por granizo de más de 2 centímetros

Uno de los fenómenos más destacados del cambio de tiempo será la posibilidad de granizo. La AEMET considera probable que se produzca durante las tormentas del fin de semana y advierte de que podría alcanzar un tamaño importante.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología contempla “la formación de granizo, incluso de tamaño grande (mayor de 2 cm)”. Este fenómeno podría aparecer asociado a las tormentas más intensas.

Las rachas de viento también podrán alcanzar intensidad fuerte de manera general y muy fuerte de forma muy local. La combinación de lluvia intensa, viento y granizo marcará así las horas más adversas del episodio.

La localización exacta de estos fenómenos todavía presenta incertidumbre. Por ello, será necesario seguir la evolución de los avisos meteorológicos conforme la DANA se aproxime y pueda concretarse mejor su trayectoria.

El sábado será el día “álgido”: qué espera AEMET

El sábado será el día clave del episodio. La propia AEMET lo define como el momento “álgido” tanto por las tormentas como por el descenso de las temperaturas.

“El día álgido de este episodio, en principio, será el sábado, tanto por la extensión e intensidad de las tormentas como por la magnitud del descenso térmico”, señala el organismo.

Con la DANA situada sobre el interior peninsular, los chubascos y tormentas serán bastante generalizados. Baleares también quedará dentro de las zonas donde podrán producirse precipitaciones tormentosas.

Será además el momento en el que el descenso de las temperaturas resulte más evidente. Tras semanas marcadas por el calor, los termómetros se acercarán a registros mucho más habituales para esta época del año.

Adiós al aire cálido y al polvo en suspensión: así caerán las temperaturas

El episodio supondrá también un cambio importante en la masa de aire que afecta a España. Hasta ahora, buena parte del territorio se encontraba bajo una masa subtropical de niveles bajos caracterizada por ser cálida, seca y contener polvo en suspensión.

Según la AEMET, esa situación cambiará con la llegada de aire de origen atlántico, más fresco y limpio. El relevo provocará un descenso progresivo de las temperaturas.

“La masa de aire subtropical de niveles bajos, cálida, seca y con polvo en suspensión será reemplazada por otra, de origen atlántico, más fresca y limpia dando lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas”, explica la AEMET.

El viernes, el descenso comenzará especialmente en la mitad noroeste y el centro peninsular. Aun así, durante esa jornada todavía permanecerán activos avisos por altas temperaturas en distintas zonas.

¿Cuándo terminarán las tormentas y volverán a subir las temperaturas?

Nano

La situación comenzaría a cambiar nuevamente a partir del lunes, aunque la AEMET advierte de que existe “una considerable incertidumbre acerca de la evolución de la dana”.

La previsión actual apunta a que la probabilidad de tormentas generalizadas disminuirá “claramente”. De esta manera, el episodio más extendido quedaría concentrado principalmente durante el fin de semana.

Al mismo tiempo, las temperaturas iniciarían una recuperación después del importante descenso registrado durante el sábado. Sin embargo, el calor no regresaría inmediatamente con la misma intensidad.

Según la AEMET, los termómetros comenzarían una recuperación, aunque sin alcanzar durante los días posteriores los valores previos. El episodio supondrá así una interrupción significativa del calor que ha dominado buena parte de España.